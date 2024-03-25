Коли ситуація зі світлом у Харкові “суттєво покращиться” – прогноз Укренерго
Наприкінці цього тижня або на початку наступного можливе суттєве покращення ситуації з енергозабезпеченням Харкова, прогнозує голова НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький.
Напередодні в етері національного телемарафону він зазначив, що ситуація у Харкові залишається важкою, проте Укренерго має “три опції, які дадуть можливість забезпечити збільшену подачу електрики споживачам“.
За словами Кудрицького, вже перші одиниці обладнання, які енергетики зможуть заживити в межах будь-якого сценарію, полегшать ситуацію у місті.
“Не хочу давати прогнозів, оскільки ситуація дійсно складна, і не хотів би давати обіцянок, які ми не зможемо виконати. Але думаю, що наприкінці наступного тижня чи днів за 8-9 вдасться суттєво покращити ситуацію з енергозабезпеченням міста“, – сказав голова НЕК “Укренерго”.
Нагадаємо, 22 березня вранці Харківщина зазнала наймасштабнішої атаки на енергоінфраструктуру від початку війни. По місту й області вдарили 22 ракетами – типу С-300 та Іскандер. Руйнування та пожежі були на п’яти підстанціях. Постраждав працівник ТЕЦ-5. У Харкові зникали електрика та водопостачання, не виїхав на маршрути електротранспорт, а метро працювало як укриття.
З 25 до 31 березня діятиме графік погодинних відключень електрики. У Харкові мають знеструмлювати по два-три райони, кожну чергу — на шість годин на добу. У низці громад області світло повинні вимикати на дві години на добу. Вранці 25 березня у Харкові відкрився для пасажирів метрополітен – інтервал руху становить 20 хвилин. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, до 200 тисяч абонентів у Харкові залишаються знеструмленими.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Кудрицкий, світло, укренерго, Харків, электроэнергияя;
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Березня 2024 в 09:38;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наприкінці цього тижня або на початку наступного можливе суттєве покращення ситуації з енергозабезпеченням Харкова".