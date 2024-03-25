Когда ситуация со светом в Харькове станет «существенно лучше» — прогноз

В конце этой недели или в начале следующей возможно существенное улучшение ситуации с энергообеспечением Харькова, прогнозирует глава НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

Накануне в эфире национального телемарафона он отметил, что ситуация в Харькове остается тяжелой, однако Укрэнерго имеет «три опции, которые позволят обеспечить увеличенную подачу электричества потребителям».

По словам Кудрицкого, уже первые единицы оборудования, которые энергетики смогут запитать в рамках любого сценария, облегчат ситуацию в городе.

«Не хочу давать прогнозов, поскольку ситуация действительно сложная, и не хотел бы давать обещаний, которые мы не сможем выполнить. Но думаю, что в конце следующей недели или дней через 8-9 удастся существенно улучшить ситуацию с энергообеспечением города», — сказал глава НЭК «Укрэнерго».

Напомним, 22 марта утром Харьковщина подверглась самой масштабной атаке на энергоинфраструктуру с начала войны. По городу и области ударили 22 ракетами типа С-300 и Искандер. Разрушения и пожары были на пяти подстанциях. Пострадал работник ТЭЦ-5. В Харькове пропадали электричество и водоснабжение, не выехал на маршруты электротранспорт, а метро работало как укрытие.

С 25 до 31 марта будет действовать график почасовых отключений электричества. В Харькове должны обесточивать по два-три района, каждую очередь — на шесть часов в сутки. В ряде громад области свет должны отключать на два часа в сутки.

Утром 25 марта в Харькове открылся для пассажиров метрополитен — интервал движения составляет 20 минут. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, до 200 тысяч абонентов в Харькове остаются обесточенными.