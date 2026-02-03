Live

1200 домов находились под угрозой отключения в Харькове

Общество 18:19   03.02.2026
Оксана Якушко
Фото: КП «ХТС»

В настоящее время удалось подключить около 300 жилых многоэтажных домов, передает Харьковский горсовет. 

Предварительно под угрозой отключения было 1,2 тыс. домов. Благодаря блочно-модульным котельным и альтернативным источникам теплоснабжения удалось запитать около 300 домов. На сегодня без отопления остаются 853 дома в Холодногорском, Новобаварском, Шевченковском и части Киевского района. Там по договоренности с правительством не выключают свет. Это 105 тыс. абонентов и около 270 тыс. жителей.

«Было принято решение о сливе теплоносителя, потому что в такие морозы это единственный способ сохранить внутридомовые системы. Но это не значит, что в этих домах не будет тепла до весны. Мы не раскрываем технические детали, но «Харьковские тепловые сети» вместе с энергетиками работают, чтобы как можно быстрее восстановить услуги», — подчеркнул Терехов.

В Харькове есть необходимые специалисты, в частности, благодаря объединению двух коммунальных предприятий — КП «Харьковские тепловые сети» и КП «Харьковводоканал», успокоил мэр.

«Мы не в первый раз помогаем этой ТЭЦ восстанавливаться. У нас достаточно собственных специалистов. Кадровый потенциал есть, и я очень благодарен нашим работникам. Мы работаем 24/7, чтобы сделать все как можно быстрее», – отметил Игорь Терехов.

Напомним, многочисленные взрывы начались в Харькове с около 00:40. Сначала мэр Игорь Терехов информировал об ударах баллистики. Затем жителей города предупредили: идет массированная атака вражеских БпЛА и ракет. «Прилеты» также в пригороде и в Дергачах. Два человека пострадали в Харькове в результате вражеских обстрелов, написал глава ХОВА Олег Синегубов. 27-летний и 58-летний мужчины получают помощь медиков.

Читайте также: «Это неуважение к обществу» — Терехов обратился к нардепам, что произошло

Автор: Оксана Якушко
