Поезда с Харьковщины на Донбасс изменили маршрут — Укрзалізниця
Фото: АО “Укрзалізниця”
«Укрзалізниця» сообщила обновленное расписание курсирования пригородных поездов в Донецкой области.
Движение поездов будет ограничено до/со станции Мерефа:
🚊➡️№6812/6822 будет курсировать по маршруту Краматорск – Мерефа (вместо Краматорск – Харьков).
🚊➡️№6823/6813 будет курсировать по маршруту Мерефа – Краматорск (вместо Харьков – Краматорск).
В «Укрзалізниці» призвали пассажиров внимательно слушать объявления на вокзалах для пересадки на ближайшие рейсы в регионе. В частности, речь идет о рейсах №7001 Харьков – Лозовая и №6522 Беляевка – Харьков.
Дата публикации материала: 12 октября 2025 в 20:57