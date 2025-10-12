Поезда с Харьковщины на Донбасс изменили маршрут — Укрзалізниця

«Укрзалізниця» сообщила обновленное расписание курсирования пригородных поездов в Донецкой области.

Движение поездов будет ограничено до/со станции Мерефа:

🚊➡️№6812/6822 будет курсировать по маршруту Краматорск – Мерефа (вместо Краматорск – Харьков).

🚊➡️№6823/6813 будет курсировать по маршруту Мерефа – Краматорск (вместо Харьков – Краматорск).

В «Укрзалізниці» призвали пассажиров внимательно слушать объявления на вокзалах для пересадки на ближайшие рейсы в регионе. В частности, речь идет о рейсах №7001 Харьков – Лозовая и №6522 Беляевка – Харьков.