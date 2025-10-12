Поїзди з Харківщини на Донеччину змінили курсування – Укрзалізниця
“Укрзалізниця” повідомила оновлений розклад курсування приміських поїздів Донецької області.
Рух поїздів буде обмежений до/з станції Мерефа:
🚊➡️№6812/6822 курсуватиме за маршрутом Краматорськ – Мерефа (замість Краматорськ – Харків).
🚊➡️№6823/6813 курсуватиме за маршрутом Мерефа – Краматорськ (замість Харків – Краматорськ).
В “Укрзалізниці “закликали пасажирів уважно слухати усі оголошення на вокзалах для пересадки на найближчі рейси в регіоні. Зокрема, йдеться про рейси №7001 Харків – Лозова та №6522 Біляївка – Харків.
