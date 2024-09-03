Куди дійдуть ЗСУ, якщо РФ “заб’є” на Курську область: Коваленко показав мапу

Військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко в огляді на Oboz.ua 3 вересня висловив упевненість, що “нравится – не нравится”, а ЗС РФ доведеться перекидати сили з Торецько-Покровського напрямку вже у вересні.

“Я більш ніж впевнений, що на Торецько-Покровському напрямку все ж таки російські окупанти так чи інакше, але змушені будуть забирати свій ресурс та передислоковувати його, переміщувати саме до Курської області. У вересні це почне відбуватися. Це вже почне відбуватися цього місяця“, – спрогнозував Коваленко.

При цьому він зазначив, що кількість зон, що контролюються Силами оборони України в Курській області, на своїй карті напередодні розширили аналітики проєкту “DeepState”. Більше звільнених територій з’явилося в районах Малої Локні та Погребків. При цьому найперспективнішим сам Коваленко вважає розширення зони контролю в Глушківському районі Курщини.

Відео: Oboz.ua

“Росіянам не так просто буде відбити саме цю ділянку та в принципі проводити там якісь військові операції. Якщо це станеться, то російське військово-політичне керівництво в будь-якому разі змушене буде відправляти в Курську область ще більше ресурсу, ще більше військ. А звідки їх взяти, якщо не чіпати саме Торецько-Покровський напрямок? Саме звідти їм треба буде брати наступні ресурси для того, щоб врятувати Курську область”, — переконаний Коваленко.

При цьому він припустив, що росіяни можуть вибрати й інший шлях: заради руйнування мирних міст Донбасу “забити” на власні території в Курській області.

“Якщо вони це зроблять, тоді я взагалі не здивуюсь, якщо станеться щось по типу формування ось такої дуже цікавої фігури”, – сказав Коваленко та намалював на карті приблизні контури можливого розширення зони контролю України на Курщині.

“Якщо росіяни дійсно не будуть стабілізувати найближчим часом лінію боєзіткнення, намагатися її стабілізувати, а також поповнювати саме цей регіон відповідною кількістю сил та засобів. Ну так, після всього іншого, там Глушківський район перший відпаде, а потім може відбутися ще щось. Різні можуть бути варіації подій“, – натякнув військово-політичний оглядач.

На думку Коваленка, окупантам необхідно перекинути до Курської області щонайменше 50 тисяч військовослужбовців.

“Треба розуміти: з Курської області Сили оборони України в найближчий місяць не підуть. І через два місяці, я також думаю, не підуть. Ми там надовго. Не можу сказати, що це довгострокова перспектива, тому що нам, в принципі, ця Курська область взагалі не потрібна. Але тримати, доки ми не досягнемо своїх інших, більш важливих задач, то безумовно будемо. Тому росіяни будуть змушені йти та передислоковувати свої підрозділи саме в Курську область. Хто знає, це може почати вже відбуватися тоді, коли ще не розпочалась найбільш інтенсивна, скажімо так, фінальна фаза їх наступу на Покровськ. Тому, скажімо, на Торецько-Покровському напрямку станом на 3 вересня ще до кінця нічого не зрозуміло. У кого насправді є перевага і хто насправді досягне якої мети до кінця цього року. Віримо в Сили оборони України”, – підсумував Коваленко.