Куда дойдут ВСУ, если РФ «забьет» на Курскую область: Коваленко показал карту

Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко в обзоре на Oboz.ua 3 сентября выразил уверенность, что «нравится — не нравится», а ВС РФ придется перекидывать силы с Торецко-Покровского направления уже в сентябре.

«Я более чем уверен, что на Торецко-Покровском направлении все же российские оккупанты так или иначе, но вынуждены будут забирать свой ресурс и передислоцировать его в Курскую область. В сентябре это начнет происходить. Это уже начнет происходить в этом месяце», — спрогнозировал Коваленко.

При этом он отметил, что количество контролируемых Силами обороны Украины зон в Курской области на своей карте накануне расширили аналитики проекта «DeepState». Больше освобожденных территорий появилось в районах Малой Локни и Погребков. При этом наиболее перспективным сам Коваленко считает расширение зоны контроля в Глушковском районе.

Видео: Oboz.ua

«Россиянам не так-то просто будет отбить именно этот участок и в принципе проводить там какие-то военные операции. Если это произойдет, то российское военно-политическое руководство в любом случае будет вынуждено отправлять в Курскую область еще больше ресурса, еще больше войск. А откуда их взять, если не трогать Торецко-Покровское направление? Именно оттуда им придется брать следующие ресурсы для того, чтобы спасти Курскую область», — убежден Коваленко.

При этом он сделал предположение, что россияне могут выбрать и другой путь: ради разрушения мирных городов Донбасса «забить» на собственные территории в Курской области.

«Если они это сделают, тогда я вообще не удивлюсь, если произойдет что-то по типу формирования такой интересной фигуры», — сказал Коваленко и нарисовал на карте приблизительные очертания возможного расширения зоны контроля Украины на Курщине.

«Если россияне действительно не будут стабилизировать в ближайшее время линию боестолкновения, а также пополнять именно этот регион соответствующим количеством сил и средств… Ну да, после всего остального, там Глушковский район первый отпадет, а потом может произойти еще что-нибудь. Разные могут быть вариации событий», — намекнул военно-политический обозреватель.

По мнению Коваленко, оккупантам необходимо перебросить в Курскую область не менее 50 тысяч военнослужащих.

«Нужно понимать: из Курской области Силы обороны Украины в ближайший месяц не уйдут. И через два месяца, я тоже думаю, не уйдут. Мы там надолго. Не могу сказать, что это долгосрочная перспектива, потому что нам, в принципе, эта Курская область вообще не нужна. Но держать, пока мы не достигнем своих других, более важных задач, безусловно будем. Поэтому россияне будут вынуждены передислоцировать свои подразделения именно в Курскую область. Кто знает, может ли это начать происходить тогда, когда еще не началась наиболее интенсивная, скажем так, финальная фаза их наступления на Покровск. Поэтому на Торецко-Покровском направлении, по состоянию на 3 сентября, еще до конца ничего не понятно. У кого, на самом деле, есть преимущество и кто, на самом деле, достигнет какой-либо цели до конца этого года. Верим в Силы обороны Украины», — подытожил обозреватель.