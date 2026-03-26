Новини Харкова — головне 26 березня: як минула ніч

07:14   26.03.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:13

Причини нічних тривог у Харкові та області.

За ніч тривога в Харкові лунала чотири рази. Спочатку її дали о 00:23 – на Богодухів полетіли безпілотники, повідомили у Повітряних силах ЗСУ. О 01:34 пролунав відбій, а вже о 01:48 тривогу відновили – на Харківщину знову полетіли БпЛА. На цей раз тихо стало вже під ранок – о 03:47. За годину, о 04:40, стало відомо, що на регіон полетіли дрони невстановленого типу. Також українські захисники попередили: на східну частину області росіяни запустили КАБи.

Інформації про “прильоти” та руйнування в Харківській області не було. Станом на 07:13 тривога в регіоні триває.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
