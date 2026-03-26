Сім боїв було за добу на Харківщині – дані Генштабу на 08:00

За інформацією Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби окупанти атакували на Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках.

На півночі регіону зафіксували три бої біля Стариці, Зибінового та Охрімівки.

На Куп’янському напрямку – СОУ відбили чотири штурми в районі Курилівки, Нової Кругляківки та Платонівки.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 158 бойових зіткнень. Вчора противник завдав 70 авіаційних ударів, скинувши 231 керовану авіабомбу. Крім того, застосував 9414 дронів-камікадзе та здійснив 4184 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 131 – із реактивних систем залпового вогню”, – додали у ГШ.

Втрати росіян на сьогодні такі: