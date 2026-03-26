Сім боїв було за добу на Харківщині – дані Генштабу на 08:00
За інформацією Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби окупанти атакували на Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках.
На півночі регіону зафіксували три бої біля Стариці, Зибінового та Охрімівки.
На Куп’янському напрямку – СОУ відбили чотири штурми в районі Курилівки, Нової Кругляківки та Платонівки.
“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 158 бойових зіткнень. Вчора противник завдав 70 авіаційних ударів, скинувши 231 керовану авіабомбу. Крім того, застосував 9414 дронів-камікадзе та здійснив 4184 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 131 – із реактивних систем залпового вогню”, – додали у ГШ.
Втрати росіян на сьогодні такі:
Якщо вам цікава новина: «Сім боїв було за добу на Харківщині – дані Генштабу на 08:00», то перегляньте більше у розділі Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 26 Березня 2026 в 08:10;