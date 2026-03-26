Семь боев было за сутки на Харьковщине – данные Генштаба на 08:00

Украина 08:10   26.03.2026
Николь Костенко-Лагутина
Семь боев было за сутки на Харьковщине – данные Генштаба на 08:00

По информации Генштаба ВСУ, в течение прошлых суток оккупанты атаковали на Южно-Слобожанском и Купянском направлениях. 

На севере региона зафиксировали три боя около Старицы, Зыбино и Охримовки.

На Купянском направлении – СОУ отбили четыре штурма в районе Куриловки, Новой Кругляковки и Платоновки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 158 боевых столкновений. Вчера противник нанес 70 авиационных ударов, сбросив 231 управляемую авиабомбу. Кроме того, применил 9414 дронов-камикадзе и произвел 4184 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 131 из реактивных систем залпового огня», – добавили в ГШ.

Потери россиян на сегодняшний день такие:

Автор: Николь Костенко-Лагутина
