Сегодня 4 мая: какой день в истории
4 мая 2024 года российская армия ударила по мясокомбинату в Харькове, предприятие этой же торговой марки уничтожили в Богодухов в этом году. В 1986-м году зону эвакуации вокруг Чернобыля увеличили до 30 километров. В 1982-м харьковчанин Сергей Бершов покорил Эверест. В 1979-м первой женщиной премьер-министром в Европе стала Маргарет Тэтчер. В 1904-м в США приступили к строительству Панамского канала. В 1848-м во Франции открылось Национальное собрание. В 1838-м собрали деньги на выкуп из крепостного права Тараса Шевченко. В 1733-м умер кошевой атаман Войска Запорожского Кость Гордиенко.
Праздники и памятные даты 4 мая
4 мая в мире – Всемирный день щедрости, День борьбы с буллингом (День розовой рубашки), Международный день матери, потерявшей ребенка (первое воскресенье мая).
Также сегодня: День Звездных войн, Международный день уважительного отношения к курам, День восстановления отношений, Международный день пожарных, День невысоких людей, День объединения рук, День рождения складного зонта, Международный день семейного равенства, Всемирный день веселья и Международный день рассветного хора (все три отмечают в первое воскресенье).
4 мая в истории
4 мая 1733 года умер кошевой атаман Войска Запорожского Кость Гордиенко. Подробнее.
4 мая 1838 года собрали деньги на выкуп из крепостного права Тараса Шевченко. Подробнее.
4 мая 1848 года во Франции открылось Национальное собрание. Его результатом стало создание конституции Второй республики, а также в дальнейшем – выборы президента, которым стал племянник Наполеона Бонапарта Луи-Наполеон. Подробнее.
4 мая 1904 года США приступили к строительству Панамского канала. История его создания насыщена нарушениями законов – от коррупции до сепаратизма – а также многочисленными смертями рабочих. Подробнее.
4 мая 1979 года первой женщиной премьер-министром в Европе стала Маргарет Тэтчер. В этот день она возглавила правительство Великобритании. Подробнее.
4 мая 1982 года советские альпинисты впервые покорили Эверест. В эту группу входил харьковчанин Сергей Бершов. Подробнее.
4 мая 1986 года зону эвакуации вокруг Чернобыля увеличили до 30 километров.
4 мая 1990 года президиум Верховного Совета УССР постановил переименовать Ворошиловград в Луганск. Подробнее.
4 мая 1990 года Верховный Совет Латвийской ССР осудил включение Латвии в состав Советского Союза и объявил о восстановлении независимости Латвийской Республики.
4 мая 2024 года российская армия ударила по мясокомбинату «Мясной» в Харькове. Пожар охватил 4000 квадратных метров, его тушили более ста чрезвычайников. Удар нанесли ракетой С-300 накануне Пасхи. В тот момент людей на работе было немного, обошлось без погибших, но шестеро пострадали.
Этот удар россияне презентовали как крупную военную победу и «уничтоженный стратегический объект по производству дронов». Впоследствии владелец мясокомбината Александр Скорик, строивший семейный бизнес 25 лет, показал, что осталось от комбината. Но заявил, что не намерен релоцировать производство.
Уже в этом году «прилетело» по мясокомбинату той же торговой марки, но в Богодухове. В этот раз предприятие массированно атаковали «Шахеды» в ночь на 8 марта, а последствия были трагическими. От удара четырех БпЛА погибли три человека, еще семеро – пострадали. В комментариях под траурным постом на странице мясокомбината люди предположили, что такая охота оккупантов именно на эту торговую марку неслучайна. «Мстили за помощь ВСУ», — предположила одна из комментаторов Марина Исаенко.
Церковный праздник 4 мая
4 мая чтят память святых жен-мироносиц: Марии Магдалины, Марии Клеоповой, Соломии, Иоанны, Марфы и Марии, Сусанны и других. Подробнее.
Народные приметы
Если черемуха буйно цветет – к дождливому лету.
Если появился тополиный пух, то пора сажать огурцы.
Если облака высоко – будут дожди, если низко – засуха.
Что нельзя делать 4 мая
Нельзя думать о плохом, плакать и унывать.
Нельзя ссориться, повышать голос на женщин и противоречить им.
Лучше не работать физически, но сажать растения – можно.
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- Категории: Календарь, Мир, Общество, Политика, Происшествия, Украина, Харьков; Теги: история, мясокомбинат, прилет, свято, Скорик, церковный праздник;
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- • Дата публикации материала: 4 мая 2025 в 06:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "4 мая 2024 года российская армия ударила по мясокомбинату в Харькове, предприятие этой же торговой марки уничтожили в Богодухов в этом году".