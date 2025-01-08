«Ми не відчуваємо»: чи вплинув наступ на Курщині на ситуацію біля Куп’янська

Начальник Куп’янської МВА Андрій Беседін в етері «Новини. LIVE» повідомив, що кількість особового складу ворога, техніки та штурмових дій не зменшилась після наступу СОУ в Курській області.

«Ми цього не відчуваємо. Єдине – застосування керованих авіабомб у порівнянні з груднем 2024 року трішки зменшилось. Це можливо ситуативна історія, не пов’язана з Курщиною», – зазначив Беседін.

Він розповів, що наразі супротивник знаходиться дуже близько від межі міста Куп’янськ і від території Куп’янської громади.

«І постійно здійснює обстріл всієї території громади, центральних частин населених пунктів. Ми розуміємо, що він має можливості бити всім тому, що відстань дуже мала. Це і міномети, і артилерія, і РСЗВ, керовані авіабомби, FPV-дрони, БпЛА «Молния», які він почав застосовувати нещодавно», – додав Беседін.

Зокрема, за його словами, вранці відбувся черговий обстріл Куп’янська з РСЗВ.

«Штурмові дії постійно проходять в напрямку Голубівка-Петропавлівка. Ворог хоче вийти на центральну дорогу Сватово-Куп’янськ, щоб вийти на лівобережну частину міста. Також важка ситуація на напрямку Дворічна-Куп’янськ. Там ворог намагається закріпитись. Також важка ситуація, постійні штурмові дії на напрямку Кругляківка-Колісниківка, також Загризово-Лозова. Наші б’ються, велика кількість техніки, живої сили уражено. Є у ворога певні локаційні успіхи», – заявив голова МВА.