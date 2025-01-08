«Не ощущаем»: повлияло ли наступление на Курщине на ситуацию возле Купянска

Начальник Купянской ГВА Андрей Беседин в эфире «Новости. LIVE» сообщил, что количество личного состава врага, техники и штурмовых действий не уменьшилось после наступления СОУ в Курской области.

«Мы этого не ощущаем. Единственное – применение управляемых авиабомб по сравнению с декабрем 2024 года немного уменьшилось. Это, возможно, ситуативная история, не связанная с Курщиной», — отметил Беседин.

Он рассказал, что сейчас противник находится очень близко от границ города Купянск и от территории Купянской громады.

«И постоянно производит обстрел всей территории громады, центральных частей населенных пунктов. Мы понимаем, что у него есть возможность бить всем потому, что расстояние очень маленькое. Это и минометы, и артиллерия, и РСЗО, управляемые авиабомбы, FPV-дроны, БпЛА «Молния», которые он начал применять недавно», — добавил Беседин.

В частности, по его словам, утром произошел очередной обстрел Купянска из РСЗО.

«Штурмовые действия постоянно проходят в направлении Голубовка-Петропавловка. Враг хочет выйти на центральную дорогу Сватово-Купянск, чтобы выйти на левобережную часть города. Также тяжелая ситуация в направлении Двуречная-Купянск. Там враг пытается закрепиться. Также тяжелая ситуация, постоянные штурмовые действия по направлению Кругляковка-Колесниковка, также Загрызово-Лозовая. Наши бьются, большое количество техники, живой силы поражено. Есть у врага определенные локационные успехи», – заявил глава ГВА.