133 человека остаются на левом берегу Оскола, РФ бьет по экстренным службам

На Купянщине продолжается эвакуация. Как сообщил глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона, на левом берегу Оскола живут 133 человека, на правом — более тысячи.

«Пытаемся всех по максимуму вывезти людей. Они (оккупанты – ред.) и по переправам бьют и если даже едет специальный автомобиль экстренной скорой помощи – они считают для себя его приоритетной целью и бьют либо из артиллерии, либо FPV-дронами», — рассказал глава ХОВА.

В частности, на днях на Купянщине в результате обстрела пострадало авто «скорой».

Синегубов добавил, что под постоянными вражескими обстрелами работают также коммунальщики и сотрудники ГСЧС.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»