133 человека остаются на левом берегу Оскола, РФ бьет по экстренным службам
Скриншот
На Купянщине продолжается эвакуация. Как сообщил глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона, на левом берегу Оскола живут 133 человека, на правом — более тысячи.
«Пытаемся всех по максимуму вывезти людей. Они (оккупанты – ред.) и по переправам бьют и если даже едет специальный автомобиль экстренной скорой помощи – они считают для себя его приоритетной целью и бьют либо из артиллерии, либо FPV-дронами», — рассказал глава ХОВА.
В частности, на днях на Купянщине в результате обстрела пострадало авто «скорой».
Синегубов добавил, что под постоянными вражескими обстрелами работают также коммунальщики и сотрудники ГСЧС.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
Читайте также: «Не ощущаем»: повлияло ли наступление на Курщине на ситуацию возле Купянска
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: Купянщина, Олег Синегубов, оскол, скорая, хова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «133 человека остаются на левом берегу Оскола, РФ бьет по экстренным службам»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 8 января 2025 в 15:37;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянщине продолжается эвакуация. Как сообщил глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона, на левом берегу Оскола живут 133 человека, на правом — более тысячи.".