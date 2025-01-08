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133 человека остаются на левом берегу Оскола, РФ бьет по экстренным службам

Общество 15:37   08.01.2025
Виктория Яковенко
133 человека остаются на левом берегу Оскола, РФ бьет по экстренным службам Скриншот

На Купянщине продолжается эвакуация. Как сообщил глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона, на левом берегу Оскола живут 133 человека, на правом — более тысячи.

«Пытаемся всех по максимуму вывезти людей. Они (оккупанты – ред.) и по переправам бьют и если даже едет специальный автомобиль экстренной скорой помощи – они считают для себя его приоритетной целью и бьют либо из артиллерии, либо FPV-дронами», — рассказал глава ХОВА.

В частности, на днях на Купянщине в результате обстрела пострадало авто «скорой».

Синегубов добавил, что под постоянными вражескими обстрелами работают также коммунальщики и сотрудники ГСЧС.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 8 января 2025 в 15:37;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянщине продолжается эвакуация. Как сообщил глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона, на левом берегу Оскола живут 133 человека, на правом — более тысячи.".