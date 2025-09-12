Сегодня 12 сентября: какой праздник и день в истории

12 сентября в Украине – День специалиста радиоэлектронной борьбы ВСУ. В этот день в 490 году до нашей эры произошло Марафонское сражение. В 1185-м убили последнего византийского императора из династии Комнинов – Андроника I. В 1934-м создали «Балтийскую Антанту». В 1940-м подростки во Франции случайно обнаружили пещеру Ласко – памятник наскальной живописи. В 2008-м в Харькове состоялся первый в Украине и рекордный по количеству зрителей концерт группы «Queen». В 2022-м Силы обороны сообщили об освобождении всего севера Харьковщины.

Праздники и памятные даты 12 сентября

12 сентября – День специалиста радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил Украины.

В мире – Международный день ООН по сотрудничеству Юг-Юг.

Также отмечают: Международный день вязания крючком, Международный день осознанности, Всемирный день дельфинов.

12 сентября в истории

12 сентября 490 года до нашей эры состоялась Марафонская битва – первая победная для греков в войне с персидским войском империи Ахеменидов. Она стала одним из величайших сухопутных сражений греко-персидских войн. Подробнее.

12 сентября 1185 года толпа в Константинополе замучила до смерти последнего императора Византии из династии Комнинов – Андроника I. Он пробыл императором всего два года, хотя всю жизнь шел к этому, не стесняясь в средствах.

Андроник не был в числе первых в очереди на византийский престол. Он был внуком императора Алексея I Комнина – того самого, который обратился за помощью в борьбе с турками-сельджуками к Папе Римскому Урбану II. Это обращение привело к первому в истории Крестовому походу. С тех пор до описываемых событий прошло уже почти столетие. За это время на престоле Византии сменился ряд императоров: наследником Алексея I стал старший сын – император Иоанн II. Что до будущего Андроника I, то его отцом был третий по возрасту сын императора Алексея I. Так что от рождения парню о престоле не стоило и мечтать. Но он, очевидно, мечтал.

В 1143 году после смерти императора Иоанна II на престол взошел его сын (двоюродный брат Андроника). Это был Мануил I Комнин. В историю он вошел как Мануил Великий, ведь за почти 40 лет его правления Византийская империя смогла достичь значительных успехов: отразила наступление на Балканы, отвоевала часть территорий, которые до того захватила Венгрия (Хорватию и Далмацию), потеснила сельджуков из Малой Азии, установила понятные и даже партнерские отношения с государствами крестоносцев и т.д.

Во времена правления дяди Иоанна II Андроника воспитывали во дворце вместе с императорскими детьми. Поэтому он рос вместе с будущим императором Мануилом Великим. Как считают историки, уже с тех пор между двоюродными братьями было соперничество. Во времена правления Мануила Андроник участвовал в многочисленных военных походах, организованных императором, получил назначение наместником на завоеванных землях. Но вместо благодарности кузену, организовывал против него заговоры. После двух неудачных покушений на императора Андроника все-таки заключили в тюрьму. Он несколько раз убегал – снова был арестован – и снова убегал. Пока все же смог добраться до Киевской Руси — в Галицкое княжество. Там будущий византийский правитель жил при дворе князя Ярослава Осмомысла и стал одной из приближенных к правителю персон.

В 1165 году во время войны Византии с Венгерским королевством Мануил I Великий решил помириться с Андроником – и отправил к тому делегацию, которая убедила родственника императора присоединиться к его войску. Впоследствии бывший узник получил от правителя должность наместника в Киликии. Но надолго лояльности Андроника не хватило. Уже в 1167 году он покинул пост и стал участником не менее двух громких скандальных любовных историй в Антиохии. Там он для начала соблазнил местную принцессу – сестру жены Мануила Великого. А следом — вообще вдовствующую королеву Иерусалима Феодору (она еще и приходилась Андронику родственницей). Феодора и Андроник, похоже, действительно влюбились друг в друга. Вместе они бежали из Антиохии и долгое время скитались. В землях мусульман отчаянную парочку охотно принимали при дворах различных правителей, поражаясь историей романа византийского принца и иерусалимской королевы. Феодора родила Андронику двух детей.

В конце концов, любовники поселились прямо рядом с границей Византийской империи. Это было ошибкой – там Феодору и детей похитили люди императора Мануила Великого и привезли в Константинополь. Это заставило Андроника в 1180 году после долгих скитаний вернуться в Византию и умолять о прощении Мануила, чтобы тот вернул ему семью. И Мануил I снова простил своего родственника. Андроник получил назначение наместником в Пафлагонии – регионе на берегу Черного моря. Это должно стать для него чем-то вроде выхода на пенсию. Но пенсионером этот авантюрист себя не чувствовал.

В том же 1180 году, когда Андроник вымолил прощение у Мануила Великого, император скончался. Его наследником стал 11-летний сын Алексей II Комнин. Регентом при сыне была вдова Мануила Мария Антиохийская. Значительную часть императорской семьи и знати, а также духовенство, не устраивала «латинская» политическая ориентация вдовствующей императрицы и ее нового любовника, помогавшего Марии править. В группу недовольных новой властью быстро влился «пенсионер» Андроник. В 1182 году после длительного противостояния с Марией Андроник устроил переворот и получил регентство над Алексеем II. Быстро и без сантиментов новый регент избавлялся от аристократов, которые могли составить ему конкуренцию. В конце концов он дошел до того, что обвинил в государственной измене и казнил мать императора Алексея II Марию Антиохийскую (Алексей под давлением подписал приказ о смертной казни матери, ведь Мария действительно призывала венгерского короля вторгнуться в Византию и помочь ей в борьбе с Андроником). В 1183 году Андроника уже провозгласили не просто регентом, а соправителем Алексея. Но и этого ему было мало, так что он устроил убийство малолетнего императора (парня задушили тетивой от лука).

Так последний император из династии Комнинов взошел на престол. Андронику I, когда тот добился цели всей своей жизни, было уже 65 лет. Несмотря на солидный возраст, умереть своей смертью на императорском ложе ему не пришлось.

Хотя Андроник реализовал ряд действительно успешных реформ, его длительное противостояние с аристократией, истребление соперников и откровенный террор, подрывали стабильность империи и накаляли общество. Этим, конечно же, пользовались внешние неприятели, атакуя Византию на различных фронтах. В конце концов, Андроник в своих поисках врагов «доигрался». В сентябре 1185 года его люди попытались арестовать очередного императорского родственника – Исаака Ангела (также внука императора Алексея I Комнина, но от дочери Феодоры, то есть не бывшего наследником престола по мужской линии). Ангел отразил нападение и бежал в Собор святой Софии, куда впоследствии стали собираться его родственники и просто жители Константинополя, недовольные императором Андроником. Спонтанно Исаак Ангел стал лидером восстания. А народ предложил прямо здесь и короновать его императором. Это осуществил Константинопольский патриарх. Андроник сначала попытался оказать вооруженное сопротивление сторонникам Ангела, но затем понял, что силы не равны — и решил бежать.

«Андроник пытался бежать из Константинополя на лодке, но был схвачен и приведен к Исааку. Исаак передал Андроника возмущенному народу Константинополя. Андроника привязали к столбу и жестоко избивали три дня. Кроме многочисленных других наказаний, ему отрубили правую руку, вырвали зубы и волосы, выкололи один глаз и вылили в лицо кипяток. Затем Андроника отвели к ипподрому, где его подвесили за ноги между двумя колоннами. Двое латинских воинов соревновались, чей меч глубже проникнет в его тело, и тело Андроника в конце концов разорвали в клочья. По словам Никиты Хониата, Андроник мужественно перенес жестокость и сохранил здравый смысл на протяжении всех пыток. Он умер 12 сентября 1185 года, а его останки оставались не похороненными и видимыми в течение нескольких лет после этого. Его сына и соправителя Иоанна убили собственные войска во Фракии, когда узнали о смерти Андроника», — описывает конец династии Комнинов англоязычная Википедия.

12 сентября 1934 года была создана так называемая Балтийская Антанта. По инициативе Литвы, пакт о сотрудничестве подписали три балтийские страны: Латвия, Литва и Эстония. Подробнее.

12 сентября 1940 года четыре подростка во Франции случайно обнаружили пещеру Ласко, в которой сохранились наскальные изображения возрастом от 15 до 18 тысяч лет. Подробнее.

12 сентября 2008 года в Харькове прошел первый в Украине концерт группы «Queen». Подробнее.

12 сентября 2022 года в Харьковской области продолжалось контрнаступление ВСУ. В течение дня разные подразделения Сил обороны сообщали о выходе на государственную границу Украины на севере и северо-востоке Харьковской области. Подробнее.

Церковный праздник 12 сентября

12 сентября чтят память священномученика Автонома. Подробнее.

Народные приметы

Если к 12 сентября уже опали листья на дубах и березах, то зима будет теплой, если же листьев много – суровой.

Хорошая погода 12 сентября обещает еще несколько погожих дней.

Если уродило много желудей, то следующий год будет урожайным.

Что нельзя делать 12 сентября

Нельзя заниматься тяжелой работой и убирать дома.

Нельзя стричь волосы и ногти.

Желательно не ходить в этот день в лес.