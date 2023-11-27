Сегодня 27 ноября: какой праздник и день в истории

27 ноября 1095 года Папа Римский Урбан II провозгласил Первый крестовый поход. В этот день в разные годы родились украинские писатели Ольга Кобылянская и Михаил Орест (Зеров). В 1905-м лейтенант Шмидт возглавил мятеж на крейсере «Очаков». В 1918-м прошло первое учредительное собрание Украинской академии наук. В 1937-м по приказу советской власти расстреляли митрополита Василия (Липковского). В 2004-м Верховная Рада признала недействительными результаты голосования на выборах Президента Украины.

Праздники и памятные даты 27 ноября

27 ноября – День основания Национальной академии наук Украины.

В мире – Киберпонедельник, он традиционно сопровождает Черную пятницу и является днем безумных распродаж в интернет-магазинах. В Украине интернет-магазины пока в основном чаще приобщаются к Черной пятнице, чем к Киберпонедельнику. Также отмечают День шпильки и иглы.

Праздники и памятные даты 27 ноября

27 ноября 1095 года Папа Римский Урбан II выступил с речью на церковном соборе во французском городе Клермон. Там он провозгласил крестовый поход против мусульман – с целью отвоевать у них Святую землю.

Сама идея возникла после обращения за помощью к Папе византийского императора Алексея I Комнина. Он просил поддержки в борьбе против иноверцев – турок-сельджуков, захвативших часть земель Византийской империи и создавших на них свое государство со столицей в городе Никея. Во время собора Урбан II пообещал всем участникам похода отпущение грехов и освобождение от долгов. Кроме католического духовенства, на этом соборе присутствовали представители французской знати и рыцари, а речь Папы слушали и простые люди, которые собрались в городе, чтобы увидеть понтифика.

Речь Урбана II имела успех. Даже больший, чем он рассчитывал. В поход начали собираться рыцари – чтобы подготовиться, им нужно было время, поэтому начало похода назначили на 15 августа 1096 года. Но еще до этого по своей инициативе освобождать Святую землю отправилось многотысячное народное ополчение – преимущественно крестьяне и бедные рыцари. Возглавили это движение монах Петр Пустынник и обедневший рыцарь Вальтер Голота. Этот поход историки часто называют Нулевым крестовым походом (или Крестовым походом бедноты). Люди отправились без лошадей и запасов продовольствия, по дороге они грабили населенные пункты в Европе, пытались штурмовать крупные города (каждый из которых «признавали» Иерусалимом) и устраивали еврейские погромы. Большинство участников этого похода не дошли до Святой земли – их перебили за разбой еще до Босфора.

Тех, кто добрался в Малую Азию, Алексей Комнин пытался удержать от попыток воевать с сельджуками, уговаривая дождаться рыцарей. Но «христово воинство» таки двинулось в сторону Никеи, и в первой же битве было на голову разбито турками. Остатки — около тысячи человек — вместе с Петром Пустынником бежали и остались в Константинополе. Следует отметить, что прибывшие вслед за беднотой на следующий год рыцари создали для Алексея Комнина ничем не меньше проблем, чем первые «крестоносцы». Они не желали приносить императору присягу, слушать его приказы, а сами постепенно распадались на отдельные группы, захватывая города и провозглашая в них собственные государства. Так, во время Первого крестового похода были созданы: графство Триполи, Антиохийское княжество и графство Эдесское. А финальным аккордом стало взятие остатками распыленного крестоносного войска города Иерусалим в 1099 году. Передавать Иерусалим под контроль Византийской империи, разумеется, рыцари не стали и основали здесь еще одно государство – Иерусалимское королевство. В дальнейшем раздор и феодальные войны между христианскими государствами Ближнего Востока приведут к постепенному захвату их мусульманами. Поэтому крестовые походы станут обыденностью средневековой Европы.

27 ноября 1863 года родилась украинская писательница Ольга Кобылянская.

Она росла на Буковине (сейчас эта ее часть входит в состав Румынии) и сначала писала произведения на немецком языке. Любовь к украинской культуре и литературе Кобылянский привили писательница Наталья Кобринская и первая украинская женщина-врач в Австро-Венгрии София Окуневская. Кобылянская была участницей феминистского движения, писала программные материалы. Неоднократно приезжала в Надднепрянскую Украину – в том числе во время визита в Киев общалась с выдающимися современниками: Коцюбинским, Старицким, Лысенко. Также Ольга Кобылянская сдружилась с Ларисой Косач (Лесей Украинкой). Девятитомное собрание сочинений Кобылянской в 1926-1929 годах печаталось в Харькове. Умерла писательница во время Второй мировой войны – в 1942 году в Черновцах.

27 ноября 1895 года изобретатель динамита Альфред Нобель написал свое завещание, которым передал ежегодные доходы от всего своего имущества (у него было 31,5 млн шведских крон) для финансирования международной премии для ученых.

27 ноября 1901 года родился украинский поэт и заключенный коммунистического режима Михаил Зеров (известный по псевдониму Михаил Орест).

Он был младшим братом поэта и переводчика Николая Зерова, которого россияне расстреляли в урочище Сандармох в 1937 году. Еще один их брат – Дмитрий Зеров – стал известным ботаником. Всего в семье (казацкого рода) было 11 детей. Становление Михаила происходило уже в советское время. Он завершил Киевский институт народного образования и сначала работал педагогом. Но уже в 28 лет его арестовали – по делу вымышленного «Союза освобождения Украины». Одним из «лидеров» этой организации следствие хотело сделать брата Михаила Николая Зерова. А Михаил был нужен, чтобы дать против брата показания. Его девять месяцев подвергали пыткам в Лукьяновской тюрьме, требуя оговорить Николая. Михаил даже пробовал покончить с собой, но чудом выжил. Брата он не оговорил. Но тому это помогло ненадолго. В деле СВУ Зеров-старший в итоге проходил как свидетель, но уже в 1935-м его арестовали, обвинив в руководстве контрреволюционной террористической националистической организацией, а в 1937-м казнили.

Михаила также не выпускали из-под пристального внимания «органов». В июне 1938-го его арестовали во второй раз по абсурдному подозрению в организации покушения на Сталина и Ворошилова. Мужчину должны расстрелять, но дело неожиданно пересмотрели и отправили осужденного на три года в ссылку – на строительство Беломорканала. Выйдя на свободу в июне 1941-го, он переехал сначала в Винницу, а дальше – во Львов. Там он целыми днями писал, в том числе воспроизводил по памяти стихи своего брата Николая Зерова. С началом немецко-советской войны писатель уехал на Запад. В 1944-м он поселился в немецком Аугсбурге. Там он участвовал в собраниях Творческого украинского движения. После завершения Второй мировой, в отличие от многих участников движения, Зеров не уехал в США или Канаду, а остался в Германии. Он жил одиноко и бедно, зарабатывал переводами, иногда занимался редакторской работой и издавал свои книги небольшими тиражами. В этот период он также подготовил к печати сборник произведений своего брата Николая и сборник воспоминаний о творческих людях Расстрелянного возрождения – «Бессмертные». Михаил Зеров скончался от инфаркта 12 марта 1963 года. Его похоронили в Германии, а в 1994-м перезахоронили в Киеве – на Байковом кладбище, рядом с братом Дмитрием.

27 ноября 1905 года лейтенант Петр Шмидт в Севастополе возглавил мятеж на крейсере «Очаков» и других судах Черноморского флота.

27 ноября 1918 года состоялось первое учредительное совместное собрание Украинской академии наук. На нем президентом УАН избрали Владимира Вернадского.

27 ноября 1937 года по приговору «тройки» НКВД расстреляли 73-летнего «народного патриарха» — митрополита Василия (Липковского).

27 ноября 2004 года Верховная Рада Украины под давлением полуторамиллионной толпы участников Оранжевой революции собралась на внеочередное заседание. На нем депутаты приняли решение признать результаты второго тура выборов Президента Украины не отражающими в полной мере волеизъявление народа и недействительными. «За» проголосовали 323 депутата ВР. Кроме того, Верховная Рада выразила недоверие ЦИКу во главе с Киваловым.

Церковный праздник 27 ноября

27 ноября по новому церковному календарю в Украине чтят память великомученика Иакова Персянина (Рассеченного). Он родился в IV веке в благочестивой христианской семье, богатой и знатной. Женат также был на христианке, у них были дети, воспитанные в любви к Богу. Иаков занимал высокую должность при дворах двух персидских царей. В одном из военных походов Иаков, чтобы не признаваться царю в том, что является христианином, принес жертву языческим идолам. Узнав об этом, жена и мать Иакова написали ему письмо с требованием покаяться. Иаков осознал тяжесть своего греха, молился и громко умолял Бога о прощении. В этот момент его соратники услышали, что он обращается к Христу и донесли царю. Тот провел допрос Иакова. И он уже не испугался, а признался царю в том, что он христианин. Царь пытался уговорить своего подчиненного отречься от Христа, однако это ему не удалось. Тогда Якову отрубили пальцы на руках и ногах, а затем полностью руки и ноги. После чего истекающее кровью тело обезглавили.

Народные приметы

Если весь день пасмурно, то зима будет поздней.

Если день солнечный, то в следующем году будет хороший урожай зерна.

Что нельзя делать 27 ноября

Нельзя спать до обеда и лениться.

Нельзя пускать незнакомцев в дом.

Родителям нельзя ругать детей и ссориться с ними.