Сегодня 27 ноября: какой праздник и день в истории
27 ноября по церковному календарю – память апостола Филиппа. В историю этот день вошел как положивший начало вручению Нобелевской премии.
Праздники и памятные даты 27 ноября
Государственных праздников и памятных дат Украины в этот день не отмечают, равно как и в мире.
27 ноября в истории
27 ноября 1895 года известный изобретатель, «отец» динамита Альфред Нобель подписал свое очень необычное завещание. Все свое имущество – 31,5 млн шведских крон – он назначил на финансирование международной премии. На выплату премий, по воле Нобеля, идут ежегодные доходы от имущества. В тексте завещания это сформулировано следующим образом: «Указанные проценты следует разделить на пять равных частей, которые назначаются: первая часть совершившему наиболее важное открытие или изобретение в области физики, вторая — в области химии, третья — в области физиологии или медицины, четвертая — создавшему наиболее значительное литературное произведение, отражающее человеческие идеалы, пятая — тому, кто внесет весомый вклад в сплочение народов, уничтожение рабства, снижение численности существующих армий и содействие мирным договоренностям».
Нобель особо отметил, что на присуждение премии не должна влиять национальность кандидата. Интересный факт заключается в том, что такой вариант посмертного использования своего большого состояния Нобель придумал после того, как в 1888 году прочитал ошибочно напечатанный свой некролог. Тогда газетчики перепутали Альфреда с его умершим братом Людвигом. В некрологе изобретателя осуждали – за изобретение динамита. Он решил оставить после себя другую память и нашел возможность это сделать.
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Еще один нюанс — «Нобелевской премии по экономике» в завещании самого Нобеля не было. Однако с 1969 года ее присуждают по инициативе Шведского банка. На самом деле она называется премия памяти А. Нобеля по экономике.
Церковный праздник 27 ноября
27 ноября – христиане чтят память апостола Филиппа и правоверного царя Юстиниана и царицы Феодоры.
Филипп – один из 12 апостолов Иисуса Христа. Упомянут во всех четырех Евангелиях и Деяниях Апостолов. Больше информации о Филиппе до наших времен донес Иоанн Богослов. По его информации, апостол был родом из Вифсаиды Галилейской (там же родились апостолы Андрей и Петр). Иисус испытал Филиппа в разговоре в начале чуда умножения хлебов.
После вознесения Христа Филипп проповедовал в Галилее. Прошел Грецию, Сирию, Малую Азию, Лидию, Миссию. Кроме того, он имел дар творить чудеса. Среди прочего — воскресил маленького ребенка, умершего на руках у матери. В Иераполисе по приказу правителя Анфипата апостола схватили и распяли на кресте.
Царь Юстиниан был выдающимся государственным деятелем Византии. Вел захватнические войны в Персии, Африке, Италии, искореняя там язычество. Также активно поддерживал храмовое строительство в империи. По приказу Юстиниана в 553 году был созван V Вселенский Собор. Также под его руководством было составлено полное собрание римских законов – «Кодекс Юстиниана». Умер царь в 565 году. Вместе с ним к лику святых причислена и его супруга Феодора, умершая в 548 году. Сначала она была великой грешницей, но раскаялась и вела добродетельную жизнь.
Народные приметы
Снег идет в этот день – к поздней весне.
Если белка спустилась на землю с дерева – скоро наступит настоящая зима.
Что нельзя делать 27 ноября
Нельзя убирать дома.
Нельзя пить вино.
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- • Дата публикации материала: 27 ноября 2022 в 05:20;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "27 ноября по церковному календарю – память апостола Филиппа. В историю этот день вошел как положивший начало вручению Нобелевской премии".