Сегодня 27 ноября: какой праздник и день в истории

27 ноября по церковному календарю – память апостола Филиппа. В историю этот день вошел как положивший начало вручению Нобелевской премии.

Праздники и памятные даты 27 ноября

Государственных праздников и памятных дат Украины в этот день не отмечают, равно как и в мире.

27 ноября в истории

27 ноября 1895 года известный изобретатель, «отец» динамита Альфред Нобель подписал свое очень необычное завещание. Все свое имущество – 31,5 млн шведских крон – он назначил на финансирование международной премии. На выплату премий, по воле Нобеля, идут ежегодные доходы от имущества. В тексте завещания это сформулировано следующим образом: «Указанные проценты следует разделить на пять равных частей, которые назначаются: первая часть совершившему наиболее важное открытие или изобретение в области физики, вторая — в области химии, третья — в области физиологии или медицины, четвертая — создавшему наиболее значительное литературное произведение, отражающее человеческие идеалы, пятая — тому, кто внесет весомый вклад в сплочение народов, уничтожение рабства, снижение численности существующих армий и содействие мирным договоренностям».

Нобель особо отметил, что на присуждение премии не должна влиять национальность кандидата. Интересный факт заключается в том, что такой вариант посмертного использования своего большого состояния Нобель придумал после того, как в 1888 году прочитал ошибочно напечатанный свой некролог. Тогда газетчики перепутали Альфреда с его умершим братом Людвигом. В некрологе изобретателя осуждали – за изобретение динамита. Он решил оставить после себя другую память и нашел возможность это сделать.

Еще один нюанс — «Нобелевской премии по экономике» в завещании самого Нобеля не было. Однако с 1969 года ее присуждают по инициативе Шведского банка. На самом деле она называется премия памяти А. Нобеля по экономике.

Церковный праздник 27 ноября

27 ноября – христиане чтят память апостола Филиппа и правоверного царя Юстиниана и царицы Феодоры.

Филипп – один из 12 апостолов Иисуса Христа. Упомянут во всех четырех Евангелиях и Деяниях Апостолов. Больше информации о Филиппе до наших времен донес Иоанн Богослов. По его информации, апостол был родом из Вифсаиды Галилейской (там же родились апостолы Андрей и Петр). Иисус испытал Филиппа в разговоре в начале чуда умножения хлебов.

После вознесения Христа Филипп проповедовал в Галилее. Прошел Грецию, Сирию, Малую Азию, Лидию, Миссию. Кроме того, он имел дар творить чудеса. Среди прочего — воскресил маленького ребенка, умершего на руках у матери. В Иераполисе по приказу правителя Анфипата апостола схватили и распяли на кресте.

Царь Юстиниан был выдающимся государственным деятелем Византии. Вел захватнические войны в Персии, Африке, Италии, искореняя там язычество. Также активно поддерживал храмовое строительство в империи. По приказу Юстиниана в 553 году был созван V Вселенский Собор. Также под его руководством было составлено полное собрание римских законов – «Кодекс Юстиниана». Умер царь в 565 году. Вместе с ним к лику святых причислена и его супруга Феодора, умершая в 548 году. Сначала она была великой грешницей, но раскаялась и вела добродетельную жизнь.

Народные приметы

Снег идет в этот день – к поздней весне.

Если белка спустилась на землю с дерева – скоро наступит настоящая зима.

Что нельзя делать 27 ноября

Нельзя убирать дома.

Нельзя пить вино.