Сьогодні 27 листопада: яке свято та день в історії

27 листопада за церковним календарем – пам’ять апостола Пилипа. У історію цей день увійшов як той, який поклав початок врученню Нобелівської премії.

Свята та пам’ятні дати 27 листопада

Державних свят і пам’ятних дат України в цей день не відзначають, так само як і у світі.

27 листопада в історії

27 листопада 1895 року відомий винахідник, “батько” динаміта Альфред Нобель підписав свій дуже незвичний заповіт. Усе своє майно – 31,5 млн шведських крон – він призначив на фінансування міжнародної премії. На виплату премій, за волею Нобеля, йдуть щорічні прибутки від його майна. У тексті заповіту це сформульовано наступним чином: «Зазначені відсотки слід розділити на п’ять рівних частин, які призначаються: перша частина тому, хто зробив найбільш важливе відкриття або винахід у галузі фізики, друга — у галузі хімії, третя — у галузі фізіології чи медицини, четверта — створив найбільш значний літературний твір, що відбиває людські ідеали, п’ята — тому, хто зробить вагомий внесок у згуртування народів, знищення рабства, зниження чисельності існуючих армій та сприяння мирній домовленості».

Нобель особливо наголосив на тому, що на присудження премії не має впливати національність кандидата.

Цікавий факт полягає в тому, що такий варіант посмертного використання своїх великих статків Нобель вигадав після того, як у 1888 році прочитав помилково надрукований свій некролог. Тоді газетярі переплутали Альфреда з його померлим братом Людвігом. У некролозі винахідника засуджували – за винайдення динаміту. Тож він вирішив залишити по собі іншу пам’ять і знайшов можливість це зробити.

Ще один нюанс – “Нобелівської премії з економіки” в заповіті самого Нобеля не було. Проте з 1969 року її присуджують з ініціативи Шведського банку. Насправді, вона зветься премія пам’яті А. Нобеля з економіки.

Церковне свято 27 листопада

27 листопада – християни вшановують пам’ять апостола Пилипа та правовiрного царя Юстинiана й царицi Феодори.

Пилип один з 12 апостолів Ісуса Христа. Згаданий у всіх чотирьох Євангеліях та Діяннях Апостолів. Найбільше інформації про Пилипа до наших часів доніс Іван Богослов. За його інформацією, апостол був родом з Віфсаїди Галілейської (там само народилися апостоли Андрій та Петро). Ісус випробував Пилипа в розмові на початку чуда помноження хлібів.

Після вознесіння Христа Пилип проповідував у Галілеї. Пройшов Грецію, Сирію, Малу Азію, Лідію, Місію. Крім того, він мав дар творити чудеса. Так, він воскресив маленьку дитину, яка померла на руках у матері. У Єраполісі за наказом правителя Анфіпата апостола схопили й розіп’яли на хресті.

Цар Юстиніан був видатним державним діячем Візантії. Вів загарбницькі війни в Персії, Африці, Італії, викорінюючи там язичництво. Також щедро підтримував храмове будівництво в імперії. За наказом Юстиніана 553 року був скликаний V Вселенський Собор. Також під його керівництвом було складено повне зібрання римських законів – “Кодекс Юстиніана”. Помер цар у 565 році. Разом із ним до лику святих зарахована і його дружина Феодора, яка померла в 548 році. Спочатку вона була великою грішницею, але розкаялася і вела доброчесне життя.

Народні прикмети

Сніг йде в цей день – до пізньої весни.

Якщо білка спустилася на землю з дерева – скоро настане справжня зима.

Що не можна робити 27 листопада

Не можна прибирати в будинку.

Не можна пити вино.