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Вночі росіяни вдарили по Харківщині: зруйнований пам’ятник архітектури (фото)

Події 09:53   20.05.2024
Оксана Горун
Вночі росіяни вдарили по Харківщині: зруйнований пам’ятник архітектури (фото) Фото: Володимир Мацокін/фейсбук

Заступник начальника Ізюмської міської військової адміністрації Володимир Мацокін повідомив, що ворог завдав удару вночі по Ізюму.

Сьогодні вночі ворог завдав удару по місту. Зруйновано памʼятник архітектури – ДК “Залізничник”, до війни ми урочисто відсвяткували його сторіччя, був готовий план реконструкції. Десятки гуртків, унікальна сцена, бібліотека, десятки тисяч дітей повʼязували своє дитинство з цим закладом“, – написав Мацокін.

удар по Ізюму вночі 20 травня 2024
Фото: Володимир Мацокін/фейсбук

Він зазначив, що будівля постраждала ще під час окупації міста. Жодного військового там, звичайно, не було.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Травня 2024 в 09:53;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Заступник начальника Ізюмської міської військової адміністрації Володимир Мацокін повідомив, що ворог завдав удару вночі по Ізюму".