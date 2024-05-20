Вночі росіяни вдарили по Харківщині: зруйнований пам’ятник архітектури (фото)

Заступник начальника Ізюмської міської військової адміністрації Володимир Мацокін повідомив, що ворог завдав удару вночі по Ізюму.

“Сьогодні вночі ворог завдав удару по місту. Зруйновано памʼятник архітектури – ДК “Залізничник”, до війни ми урочисто відсвяткували його сторіччя, був готовий план реконструкції. Десятки гуртків, унікальна сцена, бібліотека, десятки тисяч дітей повʼязували своє дитинство з цим закладом“, – написав Мацокін.

Він зазначив, що будівля постраждала ще під час окупації міста. Жодного військового там, звичайно, не було.