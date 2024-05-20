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Ночью россияне ударили по Харьковщине: разрушен памятник архитектуры (фото)

Происшествия 09:53   20.05.2024
Оксана Горун
Ночью россияне ударили по Харьковщине: разрушен памятник архитектуры (фото) Фото: Владимир Мацокин/facebook

Заместитель начальника Изюмской городской военной администрации Владимир Мацокин сообщил, что враг нанес удар ночью по Изюму.

«Сегодня ночью враг нанес удар по городу. Разрушен памятник архитектуры – ДК «Железнодорожник». До войны мы торжественно отпраздновали его столетие, был готов план реконструкции. Десятки кружков, уникальная сцена, библиотека, десятки тысяч детей связывали свое детство с этим заведением», — написал Мацокин.

удар по Изюму ночью 20 мая 2024
Фото: Владимир Мацокин/facebook

Он отметил, что здание пострадало еще во время оккупации города. Ни одного военного там, естественно, не было.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 20 мая 2024 в 09:53;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Заместитель начальника Изюмской городской военной администрации Владимир Мацокин сообщил, что враг нанес удар ночью по Изюму".