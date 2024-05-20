Ночью россияне ударили по Харьковщине: разрушен памятник архитектуры (фото)

Заместитель начальника Изюмской городской военной администрации Владимир Мацокин сообщил, что враг нанес удар ночью по Изюму.

«Сегодня ночью враг нанес удар по городу. Разрушен памятник архитектуры – ДК «Железнодорожник». До войны мы торжественно отпраздновали его столетие, был готов план реконструкции. Десятки кружков, уникальная сцена, библиотека, десятки тысяч детей связывали свое детство с этим заведением», — написал Мацокин.

Он отметил, что здание пострадало еще во время оккупации города. Ни одного военного там, естественно, не было.