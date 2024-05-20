Ночью россияне ударили по Харьковщине: разрушен памятник архитектуры (фото)
Фото: Владимир Мацокин/facebook
Заместитель начальника Изюмской городской военной администрации Владимир Мацокин сообщил, что враг нанес удар ночью по Изюму.
«Сегодня ночью враг нанес удар по городу. Разрушен памятник архитектуры – ДК «Железнодорожник». До войны мы торжественно отпраздновали его столетие, был готов план реконструкции. Десятки кружков, уникальная сцена, библиотека, десятки тысяч детей связывали свое детство с этим заведением», — написал Мацокин.
Он отметил, что здание пострадало еще во время оккупации города. Ни одного военного там, естественно, не было.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Изюм, мацокин, новости Харькова, обстрелы, разрушения, руйнування;
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- • Дата публикации материала: 20 мая 2024 в 09:53;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Заместитель начальника Изюмской городской военной администрации Владимир Мацокин сообщил, что враг нанес удар ночью по Изюму".