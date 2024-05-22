З 10 травня війська РФ просунулися в напрямку Харкова максимум на 10 км – ISW

Інститут вивчення війни (ISW) в актуальному зведенні проаналізував заяви президента України Володимира Зеленського в інтерв’ю “Reuters” і статтю “The Economist” про плани РФ з просування на Харківщині. Аналітики також повідомили про ситуацію на фронті у районах Липців та Вовчанська.

Минулої доби, за оцінками ISW, підтверджених просувань у росіян на північ від Харкова, в районі Липців, не було. Проте активність є у Вовчанську. Щоправда “успіхи”, про які рапортують російські так звані “військкори” не такі масштабні.

“Геолоковані кадри, що опубліковані 18 травня, показують, що російські війська просунулися далі в Старицю (на південний захід від Вовчанська). Деякі російські військові блогери стверджували, що російські війська просунулися на 100-350 метрів в межах Волчанська та трохи перетнули річку Вовча на південний захід Вовчанська в напрямку поліцейської дільниці та нафтовидобувного заводу, але один військовий блогер заявив, що російські війська лише досягли, але не перетнули зруйнований міст на вулиці Гагаріна. ISW продовжує вважати, що російські війська зберігають обмежену позицію на південному лівому березі річки Вовча, і не спостерігає візуального підтвердження наявності російської бронетехніки або значної кількості піхоти, що діє на південному березі. Інший російський військовий блогер заявив, що російські війська атакують Прилипку (на південний захід від Вовчанська, на лівому березі річки Сіверський Донець), але ISW не виявив підтвердження переходу російських військ через цю річку”, – повідомили в Інституті вивчення війни.

Аналітики також прокоментували заяви президента України Володимира Зеленського, зроблені в інтерв’ю “Reuters” – про те, що російський наступ на півночі України досягає своїх цілей, відволікаючи увагу від інтенсивних штурмів на сході країни.

“Зеленський заявив в інтерв’ю “Reuters”, опублікованому 20 травня, що ситуація на півночі Харківської області зараз стабільна, але “ніхто” не звертає уваги на хвилю російських наступальних операцій на Донбасі в Часівоярському, Покровському та Курахівському напрямках. Зеленський заявив, що ситуація на півночі Харківської області стабільна вже близько тижня. Російські сили нещодавно активізували свої зусилля із захоплення оперативно важливого міста Часів Яр на захід від Бахмута, оскільки темп операцій на півночі Харківської області знизився, що підкреслює, що зусилля на півночі Харківської області спрямовані на залучення та фіксацію українських сил та створення можливостей для російських сил в іншому місці театру”, – прокоментували в ISW.

В Інституті вивчення війни вважають, що найближча перспектива російських сил “отримати значні в оперативному відношенні успіхи” – саме на напрямку на Часів Яр.

Також аналітики прокоментували статтю The Economist, в якій журналісти виклали плани нападу росіян на Харківську область. Зокрема, британське видання інформувало, що армія РФ мала за 72 години просунутися до Борщової та отримати можливість “добивати” ствольною артилерією до Харкова. Також у планах нібито було просування аж до Печенігів – тобто на 50 км від кордону – у невстановлені терміни.

“Повідомляється, що спочатку російський наступ планувалося розпочати з 15 по 16 травня, і журнал “The Economist” заявив, що невідомо, чому російські війська натомість перенесли свої наступальні операції на півночі Харківської області на 10 травня. За оцінками ISW, з 10 травня російські війська просунулися максимум приблизно на 10 кілометрів углиб у напрямку Харкова та максимум близько семи кілометрів у напрямку Вовчанська. Як повідомив заступник начальника Головного управління військової розвідки (ГУР) України генерал-майор Вадим Скибицький, 2 травня російські війська зосередили близько 35 тисяч осіб особового складу в районі міжнародного кордону та планували зосередити загалом від 50 тисяч до 70 тисяч осіб. Повідомляється, що російські війська розпочали наступальні операції на півночі Харківської області, коли Північне угруповання військ було недостатньо укомплектоване, і досі направили до цього району лише обмежену кількість бойових сил“, – зазначили в ISW.

Там вважають, що росіяни й не очікували, що такий обмежений контингент зможе досягти цілей, зазначених у планах, про які повідомив “The Economist”.

“The Economist” не уточнив, коли російське військове командування розробило ці плани, і можливо, що російське військове командування розробило ці плани до того, як стало зрозуміло, що Північне угруповання військ не буде укомплектоване в бажаній кінцевій чисельності… Російське військове командування, можливо, також вирішило розпочати наступальні операції з нечисленним угрупуванням, щоб скористатися нестачею українських сил та техніки до прибуття масштабної західної допомоги на лінію фронту”, – прокоментували аналітики.