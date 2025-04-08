Депутат «забыл» в декларации о деньгах и земельных участках на Харьковщине

Апелляционный суд признал, что депутат сельсовета виновен в коррупционном правонарушении, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Депутат Коломакского поселкового совета в мае 2023 года подал декларацию, где указал недостоверные сведения о недвижимом имуществе и деньгах.

При этом доказано, что депутат в 2021 году купил два земельных участка, но не указал это в декларации. Также он отметил сумму наличных средств, что на 69 0467 грн было меньше достоверной суммы.

Коломакский райсуд Харьковской области признал депутата виновным в совершении правонарушения, связанного с коррупцией, и наложил на него штраф. И правонарушитель попытался оспорить решение в апелляционном суде.

Но суд апелляционной инстанции поддержал позицию прокуратуры и оставил решение районного суда в силе.

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