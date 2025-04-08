Депутат «забыл» в декларации о деньгах и земельных участках на Харьковщине
Апелляционный суд признал, что депутат сельсовета виновен в коррупционном правонарушении, сообщила Харьковская областная прокуратура.
Депутат Коломакского поселкового совета в мае 2023 года подал декларацию, где указал недостоверные сведения о недвижимом имуществе и деньгах.
При этом доказано, что депутат в 2021 году купил два земельных участка, но не указал это в декларации. Также он отметил сумму наличных средств, что на 69 0467 грн было меньше достоверной суммы.
Коломакский райсуд Харьковской области признал депутата виновным в совершении правонарушения, связанного с коррупцией, и наложил на него штраф. И правонарушитель попытался оспорить решение в апелляционном суде.
Но суд апелляционной инстанции поддержал позицию прокуратуры и оставил решение районного суда в силе.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: апелляционный суд, гроші, деньги, земельный участок, коррупция, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публикации материала: 8 апреля 2025 в 19:38;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Апелляционный суд признал, что депутат сельсовета виновен в коррупционном правонарушении, сообщила Харьковская областная прокуратура.".