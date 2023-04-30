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Везла в багаже золотой пистолет. В аэропорту Сиднея арестовали американку

Мир 20:58   30.04.2023
Оксана Якушко
Везла в багаже золотой пистолет. В аэропорту Сиднея арестовали американку

В Сиднее арестовали американку, прилетевшую из Лос-Анджелеса с 24-каратным позолоченным пистолетом в багаже, сообщает CNN.

28-летняя женщина, прибывшая в Сидней в воскресенье, не имела разрешения на ввоз или владение огнестрельным оружием в Австралии. В Австралии действуют одни из самых строгих в мире правил по владению оружием, и лицам запрещено импортировать огнестрельное оружие. Максимальное наказание за это преступление в Австралии – 10 лет лишения свободы.

Женщина предстала перед местным судом в понедельник и ее отпустили под залог. Статус ее визы и продление пребывания в Австралии решает суд. В зависимости от результата, ее могут выдворить из страны.

Австралию часто называют примером того, как решительный контроль над огнестрельным оружием может уменьшить количество смертей от него.

После того, как в апреле 1996 года один стрелок убил 35 человек в Порт-Артуре, в Тасмании, Австралия ввела жесткие меры по контролю над оружием.

Скорострельные винтовки и дробовики запретили, лицензирование владельцев оружия усилили, а остальное огнестрельное оружие зарегистрировали в соответствии с едиными национальными стандартами.

Насилие с использованием огнестрельного оружия достигло рекордного уровня в США, являющихся единственной страной в мире, где количество гражданского огнестрельного оружия превышает количество людей. По данным швейцарской организации Small Arms Survey (SAS), в Австралии на каждые 100 человек приходится всего 14 единиц оружия по сравнению со 120 на 100 в США.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Мир, Общество, Происшествия; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 30 апреля 2023 в 20:58;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Сиднее арестовали американку, прилетевшую из Лос-Анджелеса с 24-каратным позолоченным пистолетом в багаже, сообщает CNN.".