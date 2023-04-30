Мала золотий пістолет в багажі. В аеропорту Сіднея заарештували американку

У Сіднеї заарештували американку, яка прилетіла з Лос-Анджелеса з 24-каратним позолоченим пістолетом у багажі, повідомляє CNN.

28-річна жінка, яка прилетіла до Сіднея в неділю, не мала дозволу на ввоз або володіння вогнепальною зброєю в Австралії. В Австралії діють одні з найсуворіших у світі правил щодо володіння зброєю, і особам заборонено «навмисно» імпортувати пістолети чи рушниці. Максимальне покарання за цей злочин в Австралії – 10 років позбавлення волі.

Жінка постала перед місцевим судом у понеділок і вийшла під заставу. Статус її візи та продовження перебування в Австралії вирішує суд. Залежно від результату, її можуть видворити з країни.

Австралію часто називають прикладом того, як рішучий контроль над вогнепальною зброєю може зменшити кількість смертей від неї.

Після того, як у квітні 1996 року один стрілець убив 35 людей у Порт-Артурі, у Тасманії, Австралія запровадила жорсткі заходи щодо контролю над зброєю.

Скорострільні гвинтівки та дробовики заборонили, ліцензування власників зброї посилили, а решту вогнепальної зброї зареєстрували відповідно до єдиних національних стандартів.

Насильство з використанням вогнепальної зброї досягло рекордного рівня в Сполучених Штатах, які є єдиною країною у світі, де кількість цивільної вогнепальної зброї перевищує кількість людей. За даними швейцарської організації Small Arms Survey (SAS), в Австралії на кожні 100 людей припадає лише 14 одиниць зброї, у порівнянні зі 120 на 100 у США.