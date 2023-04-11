На Харківщині чоловік переробив пістолет з сигнального на бойовий
Поліцейські відібрали у чоловіка пістолет, власнику зброї загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.
Під час перевірки документів на блокпосту біля міста Ізюм правоохоронці виявили пасажира мікроавтобуса, у якого сигнально-шумовий пістолет було перероблено для стрілянини травматичними та бойовими патронами, повідомив відділ комунікації поліції Харківської області.
26-річний чоловік, який їхав мікроавтобусом Renault, при собі він мав сигнально-шумовий пістолет марки STALKER калібру 9 мм.
Вилучений пістолет направили на експертне дослідження.
За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами чи вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Квітня 2023 в 16:58;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліцейські відібрали у чоловіка пістолет, власнику зброї загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. ".