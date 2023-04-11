На Харьковщине мужчина переделал пистолет из сигнального на боевой
Полицейские отобрали у мужчины пистолет, владельцу оружия грозит лишение свободы сроком от 3 до 7 лет.
Во время проверки документов на блокпосту возле города Изюм правоохранители обнаружили пассажира микроавтобуса, у которого сигнально-шумовый пистолет был переработан для стрельбы травматическими и боевыми патронами, сообщил отдел коммуникации полиции Харьковской области.
26-летний мужчина, ехавший на микроавтобусе Renault, при себе он имел сигнально-шумовый пистолет марки STALKER калибра 9 мм.
Изъятый пистолет направили на экспертное исследование.
По этому факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 3 до 7 лет.
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- • Дата публикации материала: 11 апреля 2023 в 16:58;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полицейские отобрали у мужчины пистолет, владельцу оружия грозит лишение свободы сроком от 3 до 7 лет.".