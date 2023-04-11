На Харьковщине мужчина переделал пистолет из сигнального на боевой

Полицейские отобрали у мужчины пистолет, владельцу оружия грозит лишение свободы сроком от 3 до 7 лет.

Во время проверки документов на блокпосту возле города Изюм правоохранители обнаружили пассажира микроавтобуса, у которого сигнально-шумовый пистолет был переработан для стрельбы травматическими и боевыми патронами, сообщил отдел коммуникации полиции Харьковской области.

26-летний мужчина, ехавший на микроавтобусе Renault, при себе он имел сигнально-шумовый пистолет марки STALKER калибра 9 мм.

Изъятый пистолет направили на экспертное исследование.

По этому факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 3 до 7 лет.