На Харьковщине «черный археолог» продавал оружие времен Второй мировой войны
Будут судить киевлянина, незаконно продававшего оружие времен Второй мировой войны жителю Харьковской области.
По данным Харьковской областной прокуратуры, летом 2022 житель Киева, находясь на территории Киевской области в местах проведения боевых действий времен Второй мировой войны, выкопал револьвер системы «Наган», пистолет модели «ТТ», винтовку Мосина и патроны.
«Очистив оружие от ржавчины и заменив вышедшие из строя детали новыми, мужчина решил продать оружие», — добавили в прокуратуре.
Покупатель нашелся в городе Валки Харьковской области, сообщили правоохранители. Ему обвиняемый продал револьвер системы «Наган» и пистолет модели «ТТ» за 45 тысяч гривен. Оружие злоумышленник отправил по почте.
Киевлянина будут судить по фактам незаконного приобретения, хранения, сбыта огнестрельного оружия без предусмотренного законом разрешения и незаконного ремонта огнестрельного оружия, совершенного повторно (ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 263-1, ч. 2 ст. 263-1 ККУ).
Читайте также: Называл «спасителями»: в Харькове будут судить поклонника «русского мира»
Новости по теме:
Вы читали новость: «На Харьковщине «черный археолог» продавал оружие времен Второй мировой войны»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 21 марта 2023 в 16:16;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Будут судить киевлянина, незаконно продававшего оружие времен Второй мировой войны жителю Харьковской области.".