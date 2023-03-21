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На Харьковщине «черный археолог» продавал оружие времен Второй мировой войны

Общество 16:16   21.03.2023
Виктория Яковенко
На Харьковщине «черный археолог» продавал оружие времен Второй мировой войны Фото: Харьковская областная прокуратура

Будут судить киевлянина, незаконно продававшего оружие времен Второй мировой войны жителю Харьковской области.

По данным Харьковской областной прокуратуры, летом 2022 житель Киева, находясь на территории Киевской области в местах проведения боевых действий времен Второй мировой войны, выкопал револьвер системы «Наган», пистолет модели «ТТ», винтовку Мосина и патроны.

«Очистив оружие от ржавчины и заменив вышедшие из строя детали новыми, мужчина решил продать оружие», — добавили в прокуратуре.

оружие
Фото: Харьковская областная прокуратура

Покупатель нашелся в городе Валки Харьковской области, сообщили правоохранители. Ему обвиняемый продал револьвер системы «Наган» и пистолет модели «ТТ» за 45 тысяч гривен. Оружие злоумышленник отправил по почте.

Киевлянина будут судить по фактам незаконного приобретения, хранения, сбыта огнестрельного оружия без предусмотренного законом разрешения и незаконного ремонта огнестрельного оружия, совершенного повторно (ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 263-1, ч. 2 ст. 263-1 ККУ).

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 21 марта 2023 в 16:16;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Будут судить киевлянина, незаконно продававшего оружие времен Второй мировой войны жителю Харьковской области.".