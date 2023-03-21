На Харківщині “чорний археолог” продавав зброю часів Другої світової війни
Судитимуть киянина, який незаконно продавав зброю часів Другої світової війни жителю Харківської області.
За даними Харківської обласної прокуратури, влітку 2022 року мешканець Києва, перебуваючи на території Київської області в місцях проведення бойових дій часів Другої світової війни, викопав револьвер системи «Наган», пістолет моделі «ТТ», гвинтівку Мосіна та патрони.
«Відчистивши зброю від іржі та замінивши деталі, які вийшли з ладу, новими, чоловік вирішив продати зброю», – додали у прокуратурі.
Покупець знайшовся у місті Валки Харківської області, повідомили правоохоронці. Йому обвинувачений продав револьвер системи “Наган” та пістолет моделі “ТТ” за 45 тисяч гривень. Зброю зловмисник відправив поштою.
Киянина судитимуть за фактами незаконного придбання, зберігання, збуту вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу та незаконного ремонту вогнепальної зброї, вчиненого повторно (ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 263-1, ч. 2 ст. 263-1 ККУ).
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Березня 2023 в 16:16;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Судитимуть киянина, який незаконно продавав зброю часів Другої світової війни жителю Харківської області.".