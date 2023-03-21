Називав «спасителями»: у Харкові судитимуть шанувальника «руського миру»

У колабораційній діяльності підозрюється харків’янин, який у забороненій в Україні соціальній мережі поширював повідомлення на підтримку військових РФ та називав їх «спасителями».

За даними Харківської обласної прокуратури, в опублікованих злочинцем публікаціях містився відеоролик, в якому так званий «радник ДНР» розповідає, що військовослужбовці полку «Азов» нібито розстріляли гуманітарну колону, яка прямувала «кормить наших русских людей-мариупольцев».

Правоохоронці додали, у поширених дописах представники ЗС РФ представлені як «спасителі», а військовослужбовці ЗСУ — як «нацисти».

Чоловіка судитимуть за фактом колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 ККУ). Справу розглядатимуть в Орджонікідзевському районному суді Харкова.