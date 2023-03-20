Уклали обличчям у підлогу: як на Харківщині поліція затримала зрадника (відео)
26-річний колаборант з Ізюмського району ховався по Харківщині з вересня 2022 року. Виїхати з друзями-окупантами він не встиг, зрештою “нарвався” на жорстке затримання.
Подробиці на своїй сторінці у фейсбук розповів начальник слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.
“Ще у квітні 2022 року, під час окупації, 26-річний Володимир вирішив добровільно стати “главой администрации Бригадировского сельского совета”. До вересня 2022 року він займав цю посаду, організовував роботу окупаційної адміністрації та проводив місцеві незаконні “вибори”. Після деокупації цей хлопець не встиг втекти разом з росіянами, але дуже хотів уникнути покарання – та вирішив заховатись в області“, – поділився подробицями долі зрадника Болвінов.
Втекти від долі колаборанту не вдалося. Його знайшли слідчі. Як виявилося, починаючи з вересня 2022 року, колишній “аж глава администрации” переховувався в Лозовій. Затримували його поліцейські під процесуальним керівництвом прокуратури. На відео затримання підозрюваний уже лежить на підлозі.
“Жорстке затримання відбувалося в неділю ввечері. Слідче управління завжди працює”, – прокоментував Болвінов.
Підозрюють 26-річного Володимира за статтею “колабораційна діяльність”, повідомили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури. Наразі обирають запобіжний захід.
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Як виявилося, на “русский мир” Володимир працював у “сімейному підряді”. За даними Болвінова, його батьки теж допомагали окупантам, чим могли: мати була завідувачкою культури та директоркою школи при росіянах, а батько вів із ними бізнес. Вони вже отримали свої підозри.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Березня 2023 в 19:15;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "26-річний колаборант із Ізюмського району ховався по Харківщині з вересня 2022 року. Виїхати з друзями-окупантами він не встиг, зрештою “нарвався” на жорстке затримання".