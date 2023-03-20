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Підозру отримав директор школи на Харківщині з плакатом “Мы один народ”

Суспільство 10:49   20.03.2023
Оксана Горун
Підозру отримав директор школи на Харківщині з плакатом “Мы один народ”

31-річний мешканець Чугуївського району на Харківщині під час окупації співпрацював із загарбниками, погодившись очолити школу. Він відправляв вчителів до Бєлгорода, отримував підручники з РФ і спотворив фасад плакатом “Мы с Россией один народ”.

Правоохоронці викрили чергового колаборанта на Харківщині: ним виявився 31-річний мешканець с. Юрченкове Чугуївського району. Під час окупації села він співпрацював з російськими загарбниками. У селі окупанти “створили” заклад освіти “Государственная бюджетная организация “Юрченковская общеобразовательная школа І-ІІІ степеней” на базі українського КЗ “Юрченківський ліцей Вовчанської міської ради”. Колаборант добровільно погодився обійняти посаду “директора” школи при окупаційній владі“, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Зрадник активно “керував”: умовляв вчителів працювати на окупантів, відправляв їх на “підвищення кваліфікації” до Бєлгорода, отримував “методичні рекомендації” від так званої “ВГА Волчанского района Харьковской области”.

Російські підручники у школі на Харківщині

Також окупанти передали колаборанту близько 500 російських підручників, щоб переучувати дітей за “стандартами” РФ, і навіть план проведення батьківських зборів.

“За “сценарієм” у аудиторії мав бути плакат або банер з російською символікою. Також планувалось запустити для учнів та батьків “видеообращение Министра просвещения РФ”, – уточнили в прокуратурі.

"Методичні рекомендації" російської міносвіти у школі на Харківщині

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Також прокурори опублікували фото фасаду школи, яку “очолював” зрадник – із плакатом “Мы с Россией один народ”.

Школа на Харківщині із плакатом "Ми з Росією один народ"

Колишньому “керівнику” поліція з прокуратурою повідомили про підозру в колабораціонізмі.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 20 Березня 2023 в 10:49;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "31-річний мешканець Чугуївського району на Харківщині під час окупації співпрацював із загарбниками, погодившись очолити школу. Він відправляв вчителів до Бєлгорода, отримував підручники з РФ і спотворив фасад плакатом “Мы с Россией один народ”".