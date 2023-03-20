Підозру отримав директор школи на Харківщині з плакатом “Мы один народ”
31-річний мешканець Чугуївського району на Харківщині під час окупації співпрацював із загарбниками, погодившись очолити школу. Він відправляв вчителів до Бєлгорода, отримував підручники з РФ і спотворив фасад плакатом “Мы с Россией один народ”.
“Правоохоронці викрили чергового колаборанта на Харківщині: ним виявився 31-річний мешканець с. Юрченкове Чугуївського району. Під час окупації села він співпрацював з російськими загарбниками. У селі окупанти “створили” заклад освіти “Государственная бюджетная организация “Юрченковская общеобразовательная школа І-ІІІ степеней” на базі українського КЗ “Юрченківський ліцей Вовчанської міської ради”. Колаборант добровільно погодився обійняти посаду “директора” школи при окупаційній владі“, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.
Зрадник активно “керував”: умовляв вчителів працювати на окупантів, відправляв їх на “підвищення кваліфікації” до Бєлгорода, отримував “методичні рекомендації” від так званої “ВГА Волчанского района Харьковской области”.
Також окупанти передали колаборанту близько 500 російських підручників, щоб переучувати дітей за “стандартами” РФ, і навіть план проведення батьківських зборів.
“За “сценарієм” у аудиторії мав бути плакат або банер з російською символікою. Також планувалось запустити для учнів та батьків “видеообращение Министра просвещения РФ”, – уточнили в прокуратурі.
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Також прокурори опублікували фото фасаду школи, яку “очолював” зрадник – із плакатом “Мы с Россией один народ”.
Колишньому “керівнику” поліція з прокуратурою повідомили про підозру в колабораціонізмі.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Березня 2023 в 10:49;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "31-річний мешканець Чугуївського району на Харківщині під час окупації співпрацював із загарбниками, погодившись очолити школу. Він відправляв вчителів до Бєлгорода, отримував підручники з РФ і спотворив фасад плакатом “Мы с Россией один народ”".