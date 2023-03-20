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Подозрение получил директор школы на Харьковщине с плакатом «Мы один народ»

Общество 10:49   20.03.2023
Оксана Горун
Подозрение получил директор школы на Харьковщине с плакатом «Мы один народ»

31-летний житель Чугуевского района на Харьковщине во время оккупации сотрудничал с захватчиками, согласившись возглавить школу. Он отправлял учителей в Белгород, получал учебники из РФ и обезобразил фасад плакатом «Мы с Россией один народ».

«Правоохранители разоблачили очередного коллаборанта в Харьковской области: им оказался 31-летний житель с. Юрченково Чугуевского района. Во время оккупации села он сотрудничал с российскими захватчиками. В селе оккупанты «создали» учебное заведение «Государственная бюджетная организация «Юрченковская общеобразовательная школа І-ІІІ степеней» на базе украинского КЗ «Юрченковский лицей Волчанского городского совета». Коллаборант добровольно согласился занять должность «директора» школы при оккупационных властях», — сообщила пресс-служба Харькоской областной прокуратуры.

Предатель активно «работал»: уговаривал учителей трудиться на оккупантов, отпралял их на «повышение квалификации» в Белгород, получал «методические рекомендации» от так называемой «ВГА Волчанского района Харьковской области».

Российские учебники в школе на Харьковщине

 

Также оккупанты передали коллаборанту около 500 российских учебников, чтобы переучивать детей по «стандартам» РФ, и даже план проведения родительских собраний.

«По «сценарию» в аудитории должен быть плакат или баннер с российской символикой. Также планировалось запустить для учащихся и родителей «видеообращение министра просвещения РФ», — уточнили в прокуратуре.

"Методические рекомендации" российского минобразования в школе на Харьковщине

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Также прокуроры опубликовали фото фасада школы, которую «возглавлял» предатель — с плакатом «Мы с Россией один народ».

Школа на Харьковщине с плакатом "Мы с Россией один народ"

Бывшему «руководителю» полиция с прокуратурой сообщили о подозрении в коллаборационизме.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 20 марта 2023 в 10:49;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "31-летний житель Чугуевского района на Харьковщине во время оккупации сотрудничал с захватчиками, согласившись возглавить школу. Он отправлял учителей в Белгород, получал учебники из РФ и обезобразил фасад плакатом «Мы с Россией один народ»".