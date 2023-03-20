Подозрение получил директор школы на Харьковщине с плакатом «Мы один народ»

31-летний житель Чугуевского района на Харьковщине во время оккупации сотрудничал с захватчиками, согласившись возглавить школу. Он отправлял учителей в Белгород, получал учебники из РФ и обезобразил фасад плакатом «Мы с Россией один народ».

«Правоохранители разоблачили очередного коллаборанта в Харьковской области: им оказался 31-летний житель с. Юрченково Чугуевского района. Во время оккупации села он сотрудничал с российскими захватчиками. В селе оккупанты «создали» учебное заведение «Государственная бюджетная организация «Юрченковская общеобразовательная школа І-ІІІ степеней» на базе украинского КЗ «Юрченковский лицей Волчанского городского совета». Коллаборант добровольно согласился занять должность «директора» школы при оккупационных властях», — сообщила пресс-служба Харькоской областной прокуратуры.

Предатель активно «работал»: уговаривал учителей трудиться на оккупантов, отпралял их на «повышение квалификации» в Белгород, получал «методические рекомендации» от так называемой «ВГА Волчанского района Харьковской области».

Также оккупанты передали коллаборанту около 500 российских учебников, чтобы переучивать детей по «стандартам» РФ, и даже план проведения родительских собраний.

«По «сценарию» в аудитории должен быть плакат или баннер с российской символикой. Также планировалось запустить для учащихся и родителей «видеообращение министра просвещения РФ», — уточнили в прокуратуре.

Также прокуроры опубликовали фото фасада школы, которую «возглавлял» предатель — с плакатом «Мы с Россией один народ».

Бывшему «руководителю» полиция с прокуратурой сообщили о подозрении в коллаборационизме.