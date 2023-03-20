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Уложили лицом в пол: как на Харьковщине полиция задерживала предателя (видео)

Происшествия 19:15   20.03.2023
Оксана Горун
Уложили лицом в пол: как на Харьковщине полиция задерживала предателя (видео) Фото: Харьковская областная прокуратура и Сергей Болвинов

26-летний коллаборант из Изюмского района прятался по Харьковщине с сентября 2022 года. Выехать с друзьями-оккупантами он не успел, в итоге «нарвался» на жесткое задержание.

Подробности на своей странице в facebook рассказал начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

«Еще в апреле 2022 года, во время оккупации, 26-летний Владимир решил добровольно стать главой администрации Бригадировского сельского совета. До сентября 2022 года он занимал этот пост, организовывал работу оккупационной администрации и проводил местные незаконные выборы. После деоккупации этот парень не успел сбежать вместе с россиянами, но очень хотел избежать наказания — и решил спрятаться в области», — поделился подробностями судьбы предателя Болвинов.

Уйти от судьбы коллаборанту не удалось. Его нашли следователи. Как оказалось, начиная с сентября 2022 года, бывший целый «глава администрации» скрывался в Лозовой. Задерживали его полицейские под процессуальным руководством прокуратуры. На видео задержания подозреваемый уже лежит на полу.

«Жесткое задержание проходило в воскресенье вечером. Следственное управление всегда работает», — прокомментировал Болвинов.

Подозревают 26-летнего Владимира по статье «коллаборационная деятельность», сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры. Сейчас решают вопрос меры пресечения.

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Как оказалось, на «русский мир» Владимир работал в «семейном подряде». По данным Болвинова, его родители тоже помогали оккупантам, чем могли: мать была заведующей культурой и директором школы при россиянах, а отец вел с ними бизнес. Они свои подозрения уже получили.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 20 марта 2023 в 19:15;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "26-летний коллаборант из Изюмского района прятался по Харьковщине с сентября 2022 года. Выехать с друзьями-оккупантами он не успел, в итоге «нарвался» на жесткое задержание".