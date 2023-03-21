Live
  • Вторник 21.03.2023
    • Харьков
  •   +8°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.15
    • 🟢

Называл «спасителями»: в Харькове будут судить поклонника «русского мира»

Общество 14:30   21.03.2023
Виктория Яковенко
Называл «спасителями»: в Харькове будут судить поклонника «русского мира» Фото: Харьковская областная прокуратура

В коллаборационной деятельности подозревается харьковчанин, который в запрещенной в Украине социальной сети распространял сообщения в поддержку военных РФ и называл их «спасителями».

По данным Харьковской областной прокуратуры, в опубликованных преступником публикациях содержался видеоролик, в котором так называемый «советник ДНР» рассказывает, что военнослужащие полка «Азов» якобы расстреляли гуманитарную колонну, направлявшуюся «кормить наших русских людей-мариупольцев».

Правоохранители добавили, что в распространенных сообщениях представители ВС РФ представлены как «спасители», а военнослужащие ВСУ — как «нацисты».

Мужчину будут судить по факту коллаборационной деятельности (ч. 1 ст. 111-1 УКУ). Дело будут рассматривать в Орджоникидзевском районном суде Харькова.

Читайте также: Уложили лицом в пол: как на Харьковщине полиция задерживала предателя (видео)

Автор: Виктория Яковенко

Новости по теме:

12:52
«Готовятся к потеплению»: в Харькове вводят графики регулирования отопления
12:19
25-летний москвич расстрелял из пулемета супругов в авто на Харьковщине(видео)
12:17
В Харькове восстанавливают дома, пострадавшие от обстрелов РФ: где идут работы
11:31
Прокуратура вернула в собственность Харькова участок 7 га земли за 400 млн
09:40
На Харьковщине полицейский, предавший Украину, подорвался на мине

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Называл «спасителями»: в Харькове будут судить поклонника «русского мира»»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 21 марта 2023 в 14:30;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В коллаборационной деятельности подозревается харьковчанин, который в запрещенной в Украине социальной сети распространял сообщения в поддержку военных РФ и называл их «спасителями». ".