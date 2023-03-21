Называл «спасителями»: в Харькове будут судить поклонника «русского мира»
В коллаборационной деятельности подозревается харьковчанин, который в запрещенной в Украине социальной сети распространял сообщения в поддержку военных РФ и называл их «спасителями».
По данным Харьковской областной прокуратуры, в опубликованных преступником публикациях содержался видеоролик, в котором так называемый «советник ДНР» рассказывает, что военнослужащие полка «Азов» якобы расстреляли гуманитарную колонну, направлявшуюся «кормить наших русских людей-мариупольцев».
Правоохранители добавили, что в распространенных сообщениях представители ВС РФ представлены как «спасители», а военнослужащие ВСУ — как «нацисты».
Мужчину будут судить по факту коллаборационной деятельности (ч. 1 ст. 111-1 УКУ). Дело будут рассматривать в Орджоникидзевском районном суде Харькова.
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- • Дата публикации материала: 21 марта 2023 в 14:30;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В коллаборационной деятельности подозревается харьковчанин, который в запрещенной в Украине социальной сети распространял сообщения в поддержку военных РФ и называл их «спасителями». ".