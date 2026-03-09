ПДВ для ФОПів: Терехов пропонує харків’янам проголосувати

Мер Харкова Ігор Терехов у своєму телеграм-каналі запустив голосування для містян, аби поцікавитись їхньою думкою щодо можливого запровадження ПДВ для ФОПів.

Міський голова розглядає питання з двох позицій – мера та харків’янина.

“Як міський голова я щодня думаю про наповнення бюджету міста. Без бюджету не працює нічого: ні транспорт, ні лікарні, ні відновлення, ні підтримка людей. Місто повинно мати ресурси, щоб жити і розвиватися навіть під обстрілами. Але є і друга сторона. Як харків’янин я добре бачу, як у прифронтовому місті тримається бізнес. Сьогодні кожен підприємець – це не просто платник податків. Це робочі місця, це світло у вітринах, це життя на наших вулицях. Саме підприємці щодня наливають гарячу каву нашим військовим. Саме у приватних пекарнях печеться хліб, який разом зі своїм ароматом приносить нашим захисникам згадку про дім, про родинне тепло, заради якого вони тримають фронт”, – пише Терехов.

Він підкреслює, що Харків пережив важкі удари, але вистояв саме завдяки людям, які не закрили свої справи і не виїхали. І нагадав: тому в обласному центрі “пішли на безпрецедентний крок” – скасували місцеві податки та збори.

“Саме тому сьогодні у мене є дві позиції, які я чесно зважую. Перша – позиція міського голови. Бюджет держави і бюджет міст повинні бути сильними. Без ресурсів країна не зможе витримати довгу війну. Друга – позиція харків’янина, який хоче, щоб місто жило. Бо місто живе доти, доки у ньому живе підприємницька ініціатива. І її не можна задушити податками у момент, коли вона ледве тримається”, – підсумував мер.

Терехов наголосив: йому важлива думка містян. Тож пропонує проголосувати: “Чи доцільно запроваджувати ПДВ для ФОПів саме зараз?”. Обрати можна з трьох варіантів: “Підтримую”, “Ні, зараз не час” та “Потрібні окремі пільгові умови для прифронтових територій”.