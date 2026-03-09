НДС для ФЛП: Терехов предлагает харьковчанам проголосовать
Мэр Харькова Игорь Терехов в своем Telegram-канале запустил голосование для горожан, чтобы поинтересоваться их мнением о возможном введении НДС для ФЛП.
Мэр рассматривает вопрос с двух позиций — мэра и харьковчанина.
«Как городской голова я каждый день думаю о наполнении бюджета города. Без бюджета не работает ничего: ни транспорт, ни больницы, ни восстановление, ни поддержка людей. Город должен иметь ресурсы, чтобы жить и развиваться даже под обстрелами. Но есть и другая сторона. Как харьковчанин я хорошо вижу, как в прифронтовом городе держится бизнес. Сегодня каждый предприниматель – это не просто налогоплательщик. Это рабочие места, это свет в витринах, это жизнь на наших улицах. Именно предприниматели ежедневно наливают горячий кофе нашим военным. Именно в частных пекарнях пекут хлеб, который вместе со своим ароматом приносит нашим защитникам воспоминания о доме, о семейном тепле, ради которого они держат фронт», – пишет Терехов.
Он подчеркивает, что Харьков пережил тяжелые удары, но выстоял именно благодаря людям, которые не закрыли свои дела и не уехали. И напомнил: поэтому в областном центре «пошли на беспрецедентный шаг» — отменили местные налоги и сборы.
«Именно поэтому сегодня у меня есть две позиции, которые я честно взвешиваю. Первая – позиция городского головы. Бюджет государства и бюджет городов должны быть сильными. Без ресурсов страна не сможет выдержать долгую войну. Вторая – позиция харьковчанина, который хочет, чтобы город жил. Потому что город живет до тех пор, пока в нем жива предпринимательская инициатива. И ее нельзя задушить налогами в момент, когда она едва держится», — подытожил мэр.
Терехов подчеркнул: ему важно мнение горожан. Поэтому предлагает проголосовать: «Целесообразно ли вводить НДС для ФЛП именно сейчас?». Выбрать можно из трех вариантов: «Поддерживаю», «Нет, сейчас не время» и «Требуются отдельные льготные условия для прифронтовых территорий».
