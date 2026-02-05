Мы сегодня уже все энергетики – Синегубов о том, как держится Харьков
Начальник ХОВА Олег Синегубов, выступая на форуме Ассоциации прифронтовых городов и громад 5 февраля, поделился мнением, за счет чего Харькову удается эффективно реагировать на вызовы.
«Сегодня, поверьте – и вы об этом знаете, каждый человек, каждый гражданин в своей квартире знает цену тому киловатту электроэнергии, той капле воды, которые есть в квартире или в частном домохозяйстве. Потому что все мы уже сегодня энергетики. Мы понимаем, какие у нас есть подстанции: вольтаж, мощность и так далее, и так далее», — сказал Синегубов, передает корреспондент МГ «Объектив».
Он отметил, что сегодняшнее утро в Харькове было тяжелым: был очередной удар по энергетике.
Читайте также: Шмыгаль осмотрел поврежденные энергообъекты в Харькове: что удалось сохранить
«Многое делаем. Об этом не говорим. Когда-нибудь мы об этом скажем. Как оно все восстанавливается, как оно все координируется. Только в единстве: местной власти, исполнительной власти, центральных органов власти, народных депутатов, в целом правительства мы можем достичь определенного результата. Город Харьков — город миллионник, в области также большое количество людей – и только в единстве мы можем эффективно реагировать на те вызовы, которые есть», — считает начальник ХОВА.
Новости по теме:
- Категории: Общество, Оригинально, Политика, Харьков; Теги: новости Харькова, синегубов, энергетика;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Мы сегодня уже все энергетики – Синегубов о том, как держится Харьков», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 5 февраля 2026 в 17:15;