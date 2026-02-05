Live

Мы сегодня уже все энергетики – Синегубов о том, как держится Харьков

Общество 17:15   05.02.2026
Елена Нагорная
Оксана Горун
Мы сегодня уже все энергетики – Синегубов о том, как держится Харьков

Начальник ХОВА Олег Синегубов, выступая на форуме Ассоциации прифронтовых городов и громад 5 февраля, поделился мнением, за счет чего Харькову удается эффективно реагировать на вызовы.

«Сегодня, поверьте – и вы об этом знаете, каждый человек, каждый гражданин в своей квартире знает цену тому киловатту электроэнергии, той капле воды, которые есть в квартире или в частном домохозяйстве. Потому что все мы уже сегодня энергетики. Мы понимаем, какие у нас есть подстанции: вольтаж, мощность и так далее, и так далее», — сказал Синегубов, передает корреспондент МГ «Объектив».

Он  отметил, что сегодняшнее утро в Харькове было тяжелым: был очередной удар по энергетике.

Читайте также: Шмыгаль осмотрел поврежденные энергообъекты в Харькове: что удалось сохранить

«Многое делаем. Об этом не говорим. Когда-нибудь мы об этом скажем. Как оно все восстанавливается, как оно все координируется. Только в единстве: местной власти, исполнительной власти, центральных органов власти, народных депутатов, в целом правительства мы можем достичь определенного результата. Город Харьков — город миллионник, в области также большое количество людей – и только в единстве мы можем эффективно реагировать на те вызовы, которые есть», — считает начальник ХОВА.

Автор: Елена Нагорная, Оксана Горун
