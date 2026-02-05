Ми сьогодні вже всі енергетики – Синєгубов про те, як тримається Харків
Начальник ХОВА Олег Синєгубов, виступаючи на форумі Асоціації прифронтових міст та громад 5 лютого, поділився думкою, внаслідок чого Харкову вдається ефективно реагувати на виклики.
“Сьогодні, повірте – і ви про це знаєте, кожна людина, кожен громадянин у своїй квартирі знає ціну тому кіловату електроенергії, тій краплі води, які є у квартирі чи в приватному домогосподарстві. Тому що всі ми вже сьогодні енергетики, всі ми розуміємо, які у нас є підстанції: вольтаж, потужність і все інше, все інше”, – сказав Синєгубов, передає кореспондентка МГ “Об’єктив”.
Він зазначив, що сьогоднішній ранок у Харкові був важким: був черговий удар по енергетиці.
Читайте також: Шмигаль оглянув пошкоджені енергооб’єкти в Харкові: що вдалося зберегти
“Багато робимо. Про це не говоримо. Колись ми про це скажемо. Як воно все відновлюється, як воно все координується. Тільки в єдності: місцевої влади, виконавчої влади, центральних органів влади, народних депутатів, в цілому уряду, ми можемо досягти певного результату. Місто Харків – місто мільйонник, в області так само велика кількість людей – і лише в єдності ми можемо ефективно реагувати на ті виклики, які є”, – вважає начальник ХОВА.
Новини за темою:
- Категорії: Оригінально, Політика, Суспільство, Харків; Теги: енергетика, новини Харкова, сінєгубов;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: « Ми сьогодні вже всі енергетики – Синєгубов про те, як тримається Харків», то перегляньте більше у розділі Оригінально на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 5 Лютого 2026 в 17:15;