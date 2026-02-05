 Ми сьогодні вже всі енергетики – Синєгубов про те, як тримається Харків

Начальник ХОВА Олег Синєгубов, виступаючи на форумі Асоціації прифронтових міст та громад 5 лютого, поділився думкою, внаслідок чого Харкову вдається ефективно реагувати на виклики.

“Сьогодні, повірте – і ви про це знаєте, кожна людина, кожен громадянин у своїй квартирі знає ціну тому кіловату електроенергії, тій краплі води, які є у квартирі чи в приватному домогосподарстві. Тому що всі ми вже сьогодні енергетики, всі ми розуміємо, які у нас є підстанції: вольтаж, потужність і все інше, все інше”, – сказав Синєгубов, передає кореспондентка МГ “Об’єктив”.

Він зазначив, що сьогоднішній ранок у Харкові був важким: був черговий удар по енергетиці.

“Багато робимо. Про це не говоримо. Колись ми про це скажемо. Як воно все відновлюється, як воно все координується. Тільки в єдності: місцевої влади, виконавчої влади, центральних органів влади, народних депутатів, в цілому уряду, ми можемо досягти певного результату. Місто Харків – місто мільйонник, в області так само велика кількість людей – і лише в єдності ми можемо ефективно реагувати на ті виклики, які є”, – вважає начальник ХОВА.