Продукти, що горять у Васищевому, пропаганда РФ намагається видати за БпЛА 📹

У Васищевому під Харковом після російського ракетного удару вже добу продовжують гасити масштабну пожежу.

“Вчора російська ракета атакувала складську будівлю на території приватного підприємства в Харківському районі, що призвело до пожежі площею понад 20 000 м кв. О 14:43 силами понад 150 рятувальників ДСНС вогонь вдалось локалізувати. Наразі тривають роботи з остаточної його ліквідації. Також рятувальники проводять розбір завалів. Внаслідок цього терористичного акту з боку ворога одна цивільна людина загинула, ще п’ятеро людей постраждали“, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Тим часом російська пропаганда намагається видати склади з продуктами та цивільними товарами, по яких вдарили двома ракетами С-300/400, за “ангар для виробництва та зберігання БпЛА ЗСУ”.

Цю інформацію напередодні спростувала Харківська обласна прокуратура.

“За даними слідства, 30 липня орієнтовно о 12:00 збройні сили рф завдали ракетного удару по селищу Васищеве Харківського району. Атака прийшлася на розподільчий центр, до якого входили три корпорації, зокрема продуктовий супермаркет. Спалахнула масштабна пожежа“, – повідомили прокурори.

Також на кадрах з місця видно залишки продуктів – обгорілих і частково вцілілих, які й “перемогли” російські окупанти.