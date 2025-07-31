Продукты, горящие в Васищево, пропаганда РФ пытается выдать за БпЛА (видео)

В Васищево под Харьковом после российского ракетного удара уже сутки продолжают тушить масштабный пожар.

«Вчера российская ракета атаковала складское здание на территории частного предприятия в Харьковском районе, что привело к пожару площадью более 20 000 кв. В 14:43 силами более 150 спасателей ГСЧС огонь удалось локализовать. В настоящее время (11:00 31 июля — Ред.) продолжаются работы по окончательной его ликвидации. Также спасатели производят разбор завалов. В результате этого террористического акта со стороны врага один гражданский человек погиб, еще пять человек пострадали», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Тем временем российская пропаганда пытается выдать склады с продуктами и гражданскими товарами, по которым ударили двумя ракетами С-300/400, за «ангар для производства и хранения БпЛА ВСУ».

Эту информацию накануне уже опровергла Харьковская областная прокуратура.

«По данным следствия, 30 июля ориентировочно в 12:00 вооруженные силы рф нанесли ракетный удар по поселку Васищево Харьковского района. Атака пришлась на распределительный центр, в который входили три корпорации, в том числе продуктовый супермаркет. Вспыхнул масштабный пожар», — сообщили прокуроры.

Также на кадрах с места видны остатки обгоревших и частично уцелевших продуктов, которые «победили» российские оккупанты.