Продукты, горящие в Васищево, пропаганда РФ пытается выдать за БпЛА (видео)
В Васищево под Харьковом после российского ракетного удара уже сутки продолжают тушить масштабный пожар.
«Вчера российская ракета атаковала складское здание на территории частного предприятия в Харьковском районе, что привело к пожару площадью более 20 000 кв. В 14:43 силами более 150 спасателей ГСЧС огонь удалось локализовать. В настоящее время (11:00 31 июля — Ред.) продолжаются работы по окончательной его ликвидации. Также спасатели производят разбор завалов. В результате этого террористического акта со стороны врага один гражданский человек погиб, еще пять человек пострадали», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
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Тем временем российская пропаганда пытается выдать склады с продуктами и гражданскими товарами, по которым ударили двумя ракетами С-300/400, за «ангар для производства и хранения БпЛА ВСУ».
Эту информацию накануне уже опровергла Харьковская областная прокуратура.
«По данным следствия, 30 июля ориентировочно в 12:00 вооруженные силы рф нанесли ракетный удар по поселку Васищево Харьковского района. Атака пришлась на распределительный центр, в который входили три корпорации, в том числе продуктовый супермаркет. Вспыхнул масштабный пожар», — сообщили прокуроры.
Также на кадрах с места видны остатки обгоревших и частично уцелевших продуктов, которые «победили» российские оккупанты.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: васищево, ГСЧС, новости Харькова, пожары, продукты, прокуратура, пропаганда, ракетний удар, фейк;
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- • Дата публикации материала: 31 июля 2025 в 12:32;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Васищево под Харьковом после российского ракетного удара уже сутки продолжают тушить масштабный пожар".