Через удари по Києву затримуються харківські потяги – деталі

В АТ “Укрзалізниця” повідомили, що з міркувань безпеки ДСНС обмежила рух деяких поїздів на Київщині після ударів по столиці.

Залізничники уточнюють: задіяли резервні об’їзні маршрути. Зокрема, це стосується поїздів:

№93 Харків — Холм,

№134 Кам’янець-Подільський — Київ,

№94 Холм — Харків,

№43 Дніпро — Івано-Франківськ,

№104 Львів — Лозова

Зміни в розкладі поїздів можна відстежувати за посиланням.

Нагадаємо, вночі 6 липня Київ пережив масований обстріл. Ворог випускав на столицю балістичні ракети та БпЛА. Перші «прильоти» зафіксували у Голосіївському та Подільському районах. Там спалахнули склади, «прилетіло» по житловому будинку, а також гаражному кооперативу. Один із найбільш постраждалих районів – Подільський. Там ворог атакував дев’ятиповерхівку. Руйнування зафіксували з 9 по 5 поверх. 17 людей вивели на свіже повітря, 28 – врятували з верхніх поверхів за допомогою автодрабини. Вже вранці начальник Київської МВА Тимур Ткаченко підбив перші підсумки масового обстрілу. За його інформацією, відомо про дев’ятьох загиблих, постраждали 46 осіб, у тому числі – п’ятеро дітей.