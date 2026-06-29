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Ставят ли Starlink на атакующие Харьков «шахеды» и «молнии» – офицер ПВО

Происшествия 19:02   29.06.2026
Оксана Якушко
Ставят ли Starlink на атакующие Харьков «шахеды» и «молнии» – офицер ПВО Фото: starlink.com

В январе 2026 года в медиа появились сообщения, что россияне все чаще ставят Starlink на «шахеды» и «молнии», которыми потом атакуют украинские города.

Конечно, нельзя отрицать, что россияне могут применять эту технологию с данным оборудованием, но такие случаи мы еще не фиксировали, рассказал МГ «Объектив» «Сайгон», заместитель командира зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона «ARCUS» 13 бригады оперативного назначения «ХАРТИЯ».

«Это дорогое удовольствие будет для противника – поставить Starlink на «молнию». Россияне больше берут массированными пусками, начинают запускать молнии в большом количестве, чтобы ослабить наше ПВО. На «молниях» Starlink можно не ждать, потому что этот дрон, извиняюсь, как говорится «из гомна и палок». Мы их тоже собираем, смотрим, из чего они там состоят. И Starlink туда нет финансовой целесообразности ставить», — подчеркнул Сайнгон.

Что касается «шахедов», которые могут быть оборудованы Starlink, то если его запускать со стороны противника, то Starlink подавят.

«То есть он только на нашей территории подключился бы, но управление им было бы заблокировано», — подчеркнул офицер ПВО.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 29 июня 2026 в 19:02;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В январе 2026 года в медиа появились сообщения, что россияне все чаще ставят Starlink на «шахеды» и «молнии», которыми потом атакуют украинские города.".