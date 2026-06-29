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Чи ставлять Starlink на «шахеди» і «молнии», що атакують Харків – офіцер ППО

Події 19:02   29.06.2026
Оксана Якушко
Чи ставлять Starlink на «шахеди» і «молнии», що атакують Харків – офіцер ППО Фото: starlink.com

У січні 2026 року в медіа з’явилися повідомлення, що росіяни все частіше ставлять Starlink на “шахеди” та “блискавки”, якими потім атакують українські міста.

Звісно, не можна відкидати те, що росіяни можуть застосовувати цю технологію з власне цим даним обладнанням, але такі випадки ми ще не фіксували, розповів МГ «Об’єктив» «Сайгон», заступник командира зенітного ракетно-артилерійського дивізіону «ARCUS» 13 бригади оперативного призначення «ХАРТІЯ».

«Це коштовне задоволення буде для противника – поставити Starlink на «молнию». Росіяни більше беруть масованими пусками, починають запускати «молнии» у великій кількості, щоб послабити наше ППО. На «молниях» Starlink можна не чекати, тому що цей дрон, вибачаюся, як то кажуть із гімна і палок. Ми їх так само збираємо, дивимося, з чого вони там складаються. І Starlink туди немає фінансової доцільності ставити», – наголосив «Сайнгон».

Щодо «шахедів», які можуть бути обладнані Starlink, то якщо його запускати зі сторони противника, то власне Starlink подавлять.

«Тобто він тільки на нашій території під’єднався би, але керування ним би було заблоковано», – наголосив офіцер ППО.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Червня 2026 в 19:02;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У січні 2026 року в медіа з’явилися повідомлення, що росіяни все частіше ставлять Starlink на “шахеди” та “блискавки”, якими потім атакують українські міста.".