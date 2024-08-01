Сегодня 1 августа: какой праздник и день в истории

1 августа в Украине — День инкассатора. В этот день 1936 года открылись одни из самых скандальных Олимпийских игр — в Берлине. В 1914-м, в начале событий Первой мировой войны, Германия объявила войну Российской империи. В 1913-м умерла Леся Украинка. В 1774-м Джозеф Пристли впервые получил чистый кислород. В 1589-м монах Жак Клеман смертельно ранил короля Франции Генриха III. В 30-м году до н.э. покончил жизнь самоубийством римский полководец и любовник Клеопатры Марк Антоний.

Праздники и памятные даты 1 августа

1 августа в Украине – День инкассатора, народный праздник – Маковея (Первый или Медовый Спас).

В мире – Всемирный день экологического долга, День борьбы с раком легких.

Также отмечают: Международный день чайлдфри, Международный день грудного вскармливания и лактации, День работника технической поддержки, Международный день игры Маджонг.

1 августа в истории

1 августа 30 года до нашей эры покончил с собой римский полководец и один из руководителей государства времен «Второго триумвирата» Марк Антоний. Это произошло на фоне военного поражения, нанесенного Антонию Октавианом Августом, и дезертирства войск. Подробнее.

1 августа 1589 года монах Жак Клеман нанес смертельный удар ножом королю Франции Генриху III – последнему из династии Валуа. Подробнее.

1 августа 1774 года британский химик Джозеф Пристли впервые получил чистый кислород. Подробнее.

1 августа 1913 года умерла Леся Украинка (Лариса Косач-Квитка). Подробнее.

1 августа 1914 года Германия объявила войну Российской империи. Это стало следствием начатой Россией мобилизации на фоне вторжения армии Австро-Венгрии в союзную для россиян Сербию. В дальнейшем процесс взаимных союзов и объявления войн привел к развертыванию конфликта мирового масштаба – Первой мировой войны.

1 августа 1936 года состоялось открытие летних Олимпийских игр в Берлине – последних перед Второй мировой войной. Именно эту Олимпиаду часто вспоминают сейчас, когда возникают дискуссии о допуске спортсменов РФ и Беларуси к международным соревнованиям и том, спорт «вне политики» или нет.

Столицу Германии определили местом проведения летних Олимпийских игр 1936 года еще в 1931-м – то есть до прихода к власти нацистов. Однако основная фаза подготовки к Олимпиаде и ее проведение проходили уже под руководством Гитлера. Хотя до аншлюса Австрии и аннексии Судет оставалось еще около двух лет, все признаки агрессивности немецкого режима уже были на лицо. С первых дней захвата власти в Германии нацисты начали преследовать политических оппонентов и еврейское население страны. Первый концлагерь Дахау открылся 22 марта 1933-го. А весной «олимпийского» 1936 года немецкая армия зашла в Рейнскую демилитаризованную зону, нарушив условия Версальского мира. Впрочем, Великобритания с Францией упорно проводили «политику умиротворения». В США президент Олимпийского комитета страны Эйвери Брэндедж был активным поклонником игр в Берлине и продвигал популярный и сейчас лозунг: «политике нет места в спорте». В разных странах мира либо вообще игнорировали формирование в Германии человеконенавистнического режима, либо «выражали беспокойство».

Так что возглавляемое диктатором нацистское государство с размахом готовилось принять Олимпиаду. Там построили легкоатлетический стадион на 100 тысяч зрителей, спортивные залы и арены. Параллельно официальная газета нацистской партии «Völkischer Beobachter» откровенно писала, что к участию в Играх (которые «вне политики») нельзя допускать евреев и темнокожих. Еще одним позорным эпизодом этой Олимпиады стало «очищение» Берлина от ромов. Начальнику полиции города перед началом соревнований поручили арестовать всех ромов и вывезти в концлагерь Берлин-Марцан.

Конечно, эти «недобрые известия» долетали до стран-участниц соревнований. В Париже в июне 1936 года провели Международную конференцию в защиту олимпийских идей. Ее участники заявили о несовместимости олимпийских принципов с проведением игр в расистском государстве. По их инициативе в Нью-Йорке создали Совет по борьбе за перенос Олимпиады из Берлина в Барселону. В ответ на эти действия и единичные заявления о намерениях бойкотировать Олимпиаду Гитлер и компания приложили усилия, чтобы убедить мир: никакого расизма и антисемитизма не будет. С берлинских улиц временно убрали юдофобские лозунги и объявления, а с магазинов, мест отдыха и ресторанов — таблички «евреи нежелательны». В олимпийскую команду Германии даже показательно включили единственную еврейку – фехтовальщицу Хелену Майер.

Чтобы объяснить это решение «внутреннему пользователю», главный пропагандист Германии Йозеф Геббельс издал специальный приказ, которым Хелене предоставили статус «почетной арийки». Нацистским СМИ запретили упоминать о ее еврейском происхождении. Сама Хелена выступала в форме со свастикой и даже подняла руку в нацистском приветствии на церемонии награждения (она завоевала серебро). Впрочем, после Олимпиады она уехала в США.

При всей, мягко говоря, «сомнительности» принимающей стороны, участие в Олимпиаде в Берлине приняли 49 стран – на 12 больше, чем было представлено на предыдущих играх, в 1932-м. Немецкие спортсмены торжествовали, получив 101 медаль (из них 38 золотых), вторыми финишировали США – с вдвое меньшим результатом, 57 медалей. Кроме дикости сочетания олимпийских принципов с нацистским антуражем, Олимпиада-1936 запомнилась первой в истории эстафетой олимпийского огня, трансляцией по телевидению и радио, а также фильмом режиссера Лени Рифеншталь «Олимпия» с бюджетом в семь миллионов долларов. СМИ разных стран и участники отмечали высокий уровень организации соревнований, а Гитлер использовал «спорт вне политики» максимально для пропаганды своего режима и мировоззрения. В течение последующих 12 лет Олимпийские игры не проводили из-за Второй мировой войны и ее последствий. Первая послевоенная Олимпиада состоялась в 1948 году.

Церковный праздник 1 августа

1 августа – Вынесение честных древ Животворящего Креста Господня, праздник Всемилостивого Спаса и Пресвятой Богородицы и семи мучеников Маккавеев.

В этот день чествуют семь братьев Маккавеев, их мать Соломонию и учителя Елеазара. Они жили во II веке до Рождества Христова во времена безбожного сирийского царя Антиоха Эпифана. Он пытался заставить иудеев перейти в языческую веру. Святой Елеазар был ветхозаветным священником, 90-летним старцем, которого язычники обрекли на муки, когда не смогли заставить перейти в свою веру. Он умер, а затем схватили его учеников – семь братьев Маккавеев: (Авима, Антонина, Гурия, Елеазара, Евсевона, Алима и Маркела) и их мать Соломонию. Их всех судил царь Антиох Эпифан. Они отказались принести жертву языческим богам. Каждый из них подвергся мукам на глазах у других и матери, и все они умерли от пыток. А, увидев мученическую смерть всех своих сыновей, умерла и мать.

Народные приметы

Какая погода 1 августа, такой она будет в течение следующих шести недель.

Если день теплый и солнечный, то бабье лето будет затяжным.

Если в этот день гроза, то август будет неурожайным.

Если на дубе много желудей, урожай в этом году будет хорошим.

Что нельзя делать 1 августа

Нельзя есть мясо, яйца и молочную пищу, устраивать шумные застолья.

Нельзя ссориться, ругаться и оскорблять близких.