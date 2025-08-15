«Весь Купянск в сетках, но враг находит щели» — Беседин о выживании в городе

Ситуация в Купянске – критическая, сообщил в эфире нацмарафона начальник ГВА Андрей Беседин.

«На сегодняшний день фиксируется террор с применением FPV-дронов на оптоволокне и БпЛА «Молния», которые контролируют все логистические пути, подъезды к городу Купянск. Охотятся на всех, кто двигается. Любые автомобили, перемещения сразу становятся мишенью врага», — отметил Беседин.

Он добавляет: сейчас на территории Купянской громады проживает 1906 человек. На правобережье Купянска – 880 жителей. Беседин говорит: каждый день призывают людей выезжать.

«Желающие есть, но, к сожалению, самым главным фактором, чтобы уехать, для людей становится разрушение или повреждение их жилья. Другие уговоры на них не действуют. Отсутствие какой-либо инфраструктуры, критической, социальной их не останавливает. Понимаем, что сейчас еще тепло на дворе, можно еще каким-то образом выживать в этих условиях. Но это выживание», – подчеркнул Беседин.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Он также ответил, строят ли в Купянске коридоры из антидроновых сеток.

«Весь Купянск в сетках. Но враг находит щели, разбивает эти сетки. Сейчас в большинстве своем бьет на подъездах к городу Купянск для того, чтобы не дать возможность завести гуманитарную помощь», — отметил он.

