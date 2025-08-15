«Весь Купянск в сетках, но враг находит щели» — Беседин о выживании в городе
Ситуация в Купянске – критическая, сообщил в эфире нацмарафона начальник ГВА Андрей Беседин.
«На сегодняшний день фиксируется террор с применением FPV-дронов на оптоволокне и БпЛА «Молния», которые контролируют все логистические пути, подъезды к городу Купянск. Охотятся на всех, кто двигается. Любые автомобили, перемещения сразу становятся мишенью врага», — отметил Беседин.
Он добавляет: сейчас на территории Купянской громады проживает 1906 человек. На правобережье Купянска – 880 жителей. Беседин говорит: каждый день призывают людей выезжать.
«Желающие есть, но, к сожалению, самым главным фактором, чтобы уехать, для людей становится разрушение или повреждение их жилья. Другие уговоры на них не действуют. Отсутствие какой-либо инфраструктуры, критической, социальной их не останавливает. Понимаем, что сейчас еще тепло на дворе, можно еще каким-то образом выживать в этих условиях. Но это выживание», – подчеркнул Беседин.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
Он также ответил, строят ли в Купянске коридоры из антидроновых сеток.
«Весь Купянск в сетках. Но враг находит щели, разбивает эти сетки. Сейчас в большинстве своем бьет на подъездах к городу Купянск для того, чтобы не дать возможность завести гуманитарную помощь», — отметил он.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
Читайте также: Четверо раненых, двое погибших – последствия ударов по Харьковской области
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: ««Весь Купянск в сетках, но враг находит щели» — Беседин о выживании в городе»; из категории Записано на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 15 августа 2025 в 13:45;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ситуация в Купянске – критическая, сообщил в эфире нацмарафона начальник ГВА Андрей Беседин.".