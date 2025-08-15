Live
«Весь Куп’янськ у сітках, але ворог знаходить щілини»: що відбувається у місті

Записано 13:45   15.08.2025
Вікторія Яковенко
«Весь Куп’янськ у сітках, але ворог знаходить щілини»: що відбувається у місті Скриншот

Ситуація у Куп’янську – критична, повідомив в етері нацмарафону начальник МВА Андрій Беседін.

«На сьогодні фіксується справжній терор з застосуванням FPV-дронів на оптоволокні та БпЛА «Молния», які контролюють всі логістичні шляхи, під’їзди до міста Куп’янськ. Чатують та полюють на всіх, хто рухається. Будь-які автівки, переміщення відразу стають мішенню ворога», – зазначив Беседін.

Він додає: наразі на території Куп’янської громади мешкають 1906 людей. На правобережжі Куп’янська – 880 мешканців. Беседін каже: щодня закликають людей виїжджати.

«Охочі є, але, на жаль, найголовнішим фактором, щоб виїхати для людей стає руйнування або пошкодження їхнього помешкання. Інші вмовляння на них не діють. Відсутність будь-якої інфраструктури, критичної, соціальної їх не зупиняє. Розуміємо, що зараз ще тепло на дворі, ще можна якимось чином виживати в цих умовах. Але це виживання», – підкреслив Беседін.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Він також відповів, чи будують у Куп’янську коридори з антидронових сіток.

«Весь Куп’янськ в сітках. Але, ворог знаходить щілини, розбиває ці сітки. Зараз здебільшого б’є на під’їздах до міста Куп’янськ для того, щоб не дати можливість завести гуманітарну допомогу», – зазначив він.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Читайте також: Четверо поранених, двоє загиблих – наслідки ударів по Харківській області

Автор: Вікторія Яковенко
