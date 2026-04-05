Опасно будет в Харькове и области 5 апреля: обещают сильный ветер
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях на 5 апреля в Харькове и области сообщил региональный центр гидрометеорологии.
«В ближайший час с сохранением до конца суток 5 апреля по городу и области ожидают порывы ветра 💨, 15 – 20 м/с. (I уровень опасности, желтый 🟡)», — рассказали метеорологи.
Также о метеорологической опасности сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов и призвал быть внимательными и соблюдать правила безопасности.
Ранее МГ «Объектив» сообщала, что в воскресенье, 5 апреля, в Харькове и области будет переменная облачность. Существенные осадки синоптики не прогнозируют.
Читайте также: Новости Харькова — главное 5 апреля: утро началось со взрывов, фронт
• Дата публикации материала: 5 апреля 2026 в 11:09;