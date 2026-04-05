Небезпечно буде у Харкові й області 5 квітня: обіцяють сильний вітер

Попередження про небезпечні метеорологічні явища на 5 квітня у Харкові та області повідомив регіональний центр із гідрометеорології.

«У найближчу годину із збереженням до кінця доби 5 квітня по місту й області очікують пориви вітру 💨, 15 – 20 м/с. (I рівень небезпеки, жовтий 🟡)», – розповіли метеорологи.

Також про метеорологічну небезпеку повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов і закликав бути уважними та дотримуватись правил безпеки.

Раніше МГ “Об’єктив” повідомляла , що у неділю, 5 квітня, у Харкові та області буде мінлива хмарність. Суттєвих опадів синоптики не прогнозують.