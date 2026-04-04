Якою буде погода в неділю: прогноз по Харкову та області на 5 квітня
У неділю, 5 квітня, у Харкові та області буде – мінлива хмарність. Істотних опадів синоптики не прогнозують. Вночі та вранці можливий слабкий туман.
У Харкові термометри вночі показуватимуть від 6 до 8 градусів тепла, вдень – від 15 до 17, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.
По області температура вночі становитиме від 4 до 9 тепла, вдень – від 12 до 17.
Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с.
Нагадаємо, правоохоронці вручили підозру двом мешканцям Люботинської громади, які, за даними слідства, вчинили хуліганство в електропоїзді. За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, фігуранти 19 та 24 років пошкодили майно електрички.
Читайте також: Дитина постраждала у Харкові через удар БпЛА
- • Дата публікації матеріалу: 4 Квітня 2026 в 21:16;