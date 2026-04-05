Взрывы снова в Харькове: россияне атакуют город с утра Вербного воскресенья

Взрыв снова прозвучал 5 апреля в в Харькове.

Дополнено в 17:23. 89-летней женщине в Шевченковском районе тоже понадобилась медицинская помощь – она получила острую реакцию на стресс, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Дополнено в 17:11. Попадание в Слободском районе по открытой территории – из-за этого произошел пожар, горит трава и кустарник, привел уточненную информацию Ситуационного центра Игорь Терехов.

Без пострадавших и разрушений.

Дополнено в 16.44. Попадание БпЛА произошло в землю рядом с многоквартирным жилым домом, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Пострадала 61-летняя женщина. У нее диагностировали острую реакцию на стресс.

По меньшей мере, шесть многоквартирных домов пострадали в результате прилета, уточнил Игорь Терехов. В зданиях выбиты окна, повреждены кровли, перебит газопровод и выведена из строя канализация.

На месте работают все службы, пострадавшим оказывается помощь.

Дополнено в 16.34. В Шевченковском районе из-за прилета повреждены и выбиты окна в близлежащих многоэтажках, сообщил Игорь Терехов. Обследование территории продолжается.

Дополнено в 16.28. В результате прилета есть пострадавшие — их количество и состояние уточняют, сообщил Игорь Терехов.

Дополнено в 16.21. В 16:18 реактивный «шахед» попал в Шевченковском районе города, сообщил Игорь Терехов.

Последствия уточняются.

Дополнено в 11.57. В Харькове снова раздаются взрывы. До этого мониторы сообщали об угрозе Шишковке от реактивного БпЛА.

«Враг нанес удар боевым дроном по Киевскому району города. В воздухе еще есть вражеские БпЛА — будьте осторожны!» – сообщил Игорь Терехов.

08:15

Взрыв жители города услышали уже после объявления воздушной тревоги, в 8:11.

Перед этим телеграм-каналы мониторов сообщали о двоих двигавшихся на Харьков реактивных российских БпЛА.

Предварительно, по сообщениям мониторов, один из вражеских реактивных беспилотников атаковал район Пятихатки. Второй реактивный дрон сбили украинские военные, сообщают мониторы.

«Зафиксирован удар вражеским дроном по Киевскому району города. Детали выясняем», — сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.